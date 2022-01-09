Sağlıkta şiddet toplumun tamamını ilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü şartlarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor” dedi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü şartlarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın” ifadelerini kullandı.

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