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SETA’ya tepkiler sürüyor

10 Temmuz 2019, Çarşamba 21:45
Dünyanın en büyük 21 gazetecilik örgütü, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporunu kınadı.

Dünya çapında örgütlü 21 gazetecilik örgütü, uluslar arası medya kuruluşlarının Türkçe servislerinde çalışan Türk gazetecilerle ilgili ayrıntılara yer veren SETA raporunda gazetecilerin fişlenmesi ve uluslar arası alanda çalışan gazetecilere yönelik taciz girişimlerindeki tehlikeli tırmanıştan endişe duyduklarını açıkladı. RSF tarafından yapılan ve 21 gazetecilik örgütünün de imzası bulunan açıklamada, SETA’nın hükümete yakın bir kuruluş olduğu ve uluslararası medya kuruluşlarını hükümet aleyhinde yayın yapmakla suçladığı kaydedildi. Bu kurumlarda çalışan gazetecilerin de açıkça hedef gösterildiği belirtilen açıklamada, gazetecilere yönelik baskıda görülen bu “yeni ve tehlikeli tırmanıştan” duyulan endişe dile getirildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, SETA’nın ‘akademik çalışma’ görüntüsü altında sunduğu raporun “tam bir çılgınlık” olduğu belirtilen açıklamada, bu kurumlarda çalışan gazetecilerin, listelendiği, politik ilişki ve yönelimlerini ortaya çıkarmak için, mesleki ahlaklarını sorgulamak, hatta terör örgütleriyle bağlantı ortaya çıkarmak için mesleki kariyerlerinin ve sosyal medya paylaşımlarının izlendiği de vurgulandı. 

Etiketler: seta
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