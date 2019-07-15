Tunceli'de terör örgütünün yerleştirdiği patlayıcıya basan iki çocuk öldü

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesindeki bir araziye önceden yerleştirildiği belirlenen patlayıcıya basan 2 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde, 4 yaşındaki Nupelde Güloğlu'nun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tunceli Valiliği, 'Çocukların Ovacık ilçesinde Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bulunan araziye terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya bastığı' açıklaması yaptı. Patlama sonrası olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildi. Valilik açıklamasında, "Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz." ifadelerine yer verdi. AA

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