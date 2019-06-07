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A milliler EURO 2020 için yarın Fransa ile karşılaşacak

07 Haziran 2019, Cuma 10:43
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında yarın Konya'da Fransa ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında yarın son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

AA

Etiketler: Türkiye, Fransa, EURO 2020, futbol
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