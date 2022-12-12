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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gençlik şuraları

Süleyman KÖSMENE
12 Aralık 2022, Pazartesi
Ümit Verici Kararlar

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da yapılan ve aynı tarihte bir başka önemli toplantımız olması cihetiyle katılamadığımız 2. Gençlik Şurasını bir “nazar-ı gaybi-i hafi” ile izledik. Neticelerini, şûraya katılan İzmir’li gençlerimizden dinledik. 

Doğrusu heyecanlandık. Katılan gençlerimizim heyecanını gözlerinden, sözlerinden okuduk. Hayata geçirmek istedikleri güzel projeleri dinledik. Yeni kuşak projelerde çalışma azimlerine şahit olduk.  

Öncelikle, gençlerin kanatlarını ümit verici kararlarla pervazlandıran böyle şûrâlar için, Umumi Şura Eğitim Komisyonu, Risale-i Nur Esntitüsü, Risale-i Nur Eğitim Merkezi ve Yurt Dışı Hizmetler Birliği ilgililerine teşekkürler. 

Birincisinin İzmit’te, bu ikincisinin de Antalya’da yapıldığı gençlik şuraları için, ayrıca ve özellikle her iki ilimize de teşekkürler… Üçüncüsünü de eğer planlanırsa, bahar aylarında, İzmir’de, Payamlı beldesinde yapılması uygun olur diye düşünüyorum. 

İşe Başlanacak Nokta!

Gençlik müthiş bir potansiyel enerjidir. Bu enerjinin, motor gücü Risale-i Nur olduktan sonra yapamayacağı müsbet adım yoktur, başaramayacağı hizmet birimi yoktur, üstesinden gelemeyeceği aktivite yoktur. 

Tek ihtiyaç: Azim, Niyet ve Planlama. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Para da bulunur, imkân da bulunur, güç de bulunur, planı götürecek genç de bulunur.  

Yeter ki, azim, niyet ve planlama olsun! Bunlar esasen Allah’ın yardımını ve inayetini arkamıza almak için de şarttır. Fiili olsun, kavli olsun; duanın da şartlarındandır. 

Madem ki zındıka komiteleri işe, gençliği bozmakla, gençliği iğfal etmekle, genç hissiyatı aldatmakla başlıyorlar. O halde işe başlanacak nokta, tam da burası. Gençlik!

Çünkü günümüzde çürüme burada. Dejenerasyon burada. Zihinler de, hissiyatlar da burada felç! Öyleyse burası hareket noktası! 

Gençler Heyecanlı

Katılan gençler heyecanlı. Öğrenci dersinde bilgi verdiler. Projelerden bahsettiler. Dijital yayıncılıktan, sosyal hizmetlerden, yurt dışı hizmetlerinden… Her birisi dolu dolu dönmüş… Gözlerimiz doldu. 

Dijital yayın imkanlarıyla elektronik ortamda gazete çıkarmak ve bu gazetede gençlerin şiir, makale, fıkra, karikatür gibi bütün yazılarına, bütün ürünlerine yer vermek… Yeni Asya’nın internetteki sesi soluğu olmak. Bu gazetede Teknoloji, Lahika, Edebiyat, Bilim gibi sayfalar düzenlemek..

Dijital imkanları kullanarak, metavörse kadar uzanan çeşitli hizmet platformları üretmek ve kullanmak. Sosyal alanda, çeşitli bilgi yarışmaları, çeşitli sosyal projeler, panel, seminer gibi programlar… 

Yurt dışı hizmetleri alanında önem arz eden dil öğrenimi. Yabancı dil çeviri… Yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek için etkili metotlar. Yurt dışı okuma programları… Farklı dillere ve ülkelere Risale-i Nur’u tanıtmak için aktiviteler. 

Tek kelimeyle: “Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, İslam cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.”1 Diye bir asırdır haykıran Bediüzzaman’ın sesi soluğu olmak!

Tebrikler genç arkadaşlar! İstikbal sizin inşallah! 

Dipnotlar:    

1- Tarihçe-i Hayat, s. 644

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