Otuz Bin Hadisli Müsned Sahibi

İmam Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusudur. İmam-ı Şafi’nin öğrencisidir. Muhtevasında 30 bin hadisin olduğu “El-Müsned” hadis kitabını yazdı.

780 yılında Bağdat’ta doğdu, 855 yılında orada vefât etti.

İmam Ahmed bin Hanbel genç yaştan itibaren Bağdat’ta hadis toplamaya başladı. Hicrî 186 yılına kadar hadis âlimlerinden dinlediği bütün hadisleri kaleme aldı. Hadis araştırma ve tesbiti amacıyla İslâm ülkelerini diyar diyar dolaştı. Hadis ilminde rivayete önem verdiği kadar, naslardan hüküm çıkarmaya da itina gösterdi.

İmam Şâfiî’nin fıkıhtaki bilgisine, hüküm çıkarma ve istinbat usul ve metoduna hayrandı. Hadisleri sadece rivayetle yetinmeyip, onların fıkhî mana ve maksatlarını da araştırdı. Olgunluk yaşına geldiği zaman fetva vermeye başladı. Bu devirde fakihlerin çalışmaları meyvelerini vermiş, çok değerli fıkıh eserleri birer birer ortaya çıkmış, ilk üç mezhebin birinci el kaynakları meydana gelmişti.

Ahmed bin Hanbel kendisini böyle zengin bir fıkıh servetinin içinde buldu.

Ahmed bin Hanbel’in çoğu müstakil veya mezhepte müçtehid olan talebe ve müntesipleri, onun görüşleri etrafında Hanbelî fıkıh ekolünün oluşmasını sağlamışlar. Bağdat’ta doğan bu mezhep daha sonra diğer İslâm bölgelerine de yayılmıştır. Hanbelî mezhebinin usul ve özellikleri, temelde İmam Ahmed bin Hanbel’in fıkhî görüşlerine dayanır.

Mezhebin en önemli özelliği, re’y ve kıyastan çok ayet, hadis ve Sahâbe kavli gibi naklî delillere dayanmasıdır. Sadece fiilen karşılaşılan problemlere çözüm üretilmiştir.

İmam Ahmed bin Hanbel’in, Şîa’ya ve diğer Ehl-i Sünnet dışı fikrî ve itikadî akımlara karşı mücadele etmesi, onlara karşı hadisleri ve geleneksel din anlayışını savunmuş olması, onu Ehl-i Sünnet’in temsilcisi konumuna getirmiştir.

Sakın Dünyaya Gözlerini Dikme

Hocası Abdürrezzâk b. Hemmâm, Ahmed bin Hanbel’e bir miktar yardım teklif edince, “Eğer birinden yardım almayı kabul etseydim senden alırdım.” diyerek kabul etmedi.

Kendisini seven bazı tâcirlerin ve ona saygı duyanların ısrarla vermek istediği binlerce dirhem veya dinarı almamış, reddettiği büyük imkânları başkalarının geri çevirmediğini söyleyen oğlu Sâlih’e Tâhâ Suresi’nin 131. ayetini okuyarak Allah’ın vereceği rızkın daha hayırlı ve daha kalıcı olacağını ifade etmişti. 131. ayet şunu emrediyordu:

“Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.”1

Yahyâ b. Saîd el-Kattân onun bir derya olduğunu, talebeleri arasında bir benzerini görmediğini söyledi. İbni Hanbel’in çok sevdiği ve seher vakti kendilerine dua ettiği altı kişiden biri olan İmam Şâfiî, Bağdat’ta Ahmed b. Hanbel’den daha faziletli, müttaki, âlim ve fakih bir kimse görmediğini söylemiş, diğer hocası Abdürrezzâk b. Hemmâm da bu kanaati paylaşmıştır.

Kutuplardan Üstündür

Ahmed b. Hanbel, en önemli eseri olan el-Müsned dışında kendisine nisbet edilen kitapların hiçbirini bizzat kaleme almamış, hatta kendi söz ve fetvalarının yazılmasına izin vermemiştir.

Ahmed b. Hanbel, büyük hadis kitabı el-Müsned’de 700 bin hadis arasından seçerek tertip ettiği 30 bin civarında hadis almıştır.

Bediüzzaman, müçtehid imamlardan Ebu Hanife, Mâlik, Şafiî, İmam Ahmed İbn-i Hanbel’in, şahlardan, kutuplardan üstün olduğunu, küllî faziletin imamlarda bulunduğunu söyler.2

Bediüzzaman risalelerinde Ahmed bin Hanbel’in rivayetlerinden bol miktarda faydalanmıştır.

Rahmetullahi Aleyh.

Dipnotlar:

1- Taha Suresi: 131

2- Mektubat, s. 328