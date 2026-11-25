Hasan Bey: “Altıncı Şuâ’da namazda okunan tahiyyât duâsında ‘El-Mübârekâtü’ ilâvesi var ve okunuş sıralaması bazı ilmihal kitaplarındaki ile aynı değil. Biz Altıncı Şuâ’daki gibi okuyoruz. Bu ilâve kelimelerin fazileti nedir?”

İbni Mes’ud’un Rivayeti

Namazda okuduğumuz Ettahiyyâtü duası ile ilgili Abdullah İbni Mes’ûd’dan (ra) gelen rivâyet ile İbni Abbas’tan (ra) gelen rivâyet arasında “ilk cümlede” bir sıralama farkı var. Her iki rivâyet de sahihtir. Yüce dinimizde farklılık; genişliktir, zenginliktir ve büsbütün rahmettir.

Abdullah İbni Mes’ûd’un (ra) rivâyeti şöyledir: “Resûlullah’ın (asm) ardında namazda oturduğumuz zaman ‘Esselâmü Alallahi, Esselâmü Alâ Fülânin’ (Allah’a selâm olsun, Fülana [meselâ meleğe] selâm olsun.) derdik. Resûlullah (asm) bize şöyle buyurdu: “Selâm Allah’ın kendisidir.”

Herhangi biriniz namazda oturduğunda şu duayı okusun:

“Ettehiyyâtü Lillahi Vessalavâtü vettayibâtü. Esselâmü Aleyke Eyyühe’n-Nebiyyü ve Rahmetullâhi ve berekâtühû Esselâmü Aleynâ ve Alâ ibâdillâhi’s-Sâlihîn. Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abduhû ve Resûlüh.”

İbni Abbas’ın Rivayeti

İbni Abbâs’ın (ra) rivâyeti de şöyledir: “Allah Resûlü (asm) bize Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi teşehhüdü öğretti. Teşehhüdü şu lafızlarla söylerdi: “Ettehiyyâtü’l-mübârekâtü’s-Salavâtü’t-Tayyibâtü Lillâhi. Esselâmü Aleyke Eyyühe’n-Nebiyyü ve Rahmetullâhi ve Berekâtühû. Esselâmü Aleynâ ve Alâ İbâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abduhû ve Resûlüh.”1

Görüldüğü gibi, her iki metin arasında küçük bir fark var. Hanefîler, İbni Mes’ûd’un (ra) rivâyetini, Şâfiî’ler de İbni Abbâs’ın (ra) rivâyetini almışlardır. Her iki rivâyetin de Peygamber Efendimize (asm) dayandığında şüphe yoktur. Öyleyse, her iki rivâyet de faziletlidir.

Üstad’ın Altıncı Şuâ’ya aldığı, İbni Abbâs’ın (ra) rivâyetidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (asm) Mi’raçta Cenab-ı Hakka karşı selâm yerinde sarf ettiği bu ilk cümleyi Üstad Bedîüzzaman kelime kelime şöyle tefsîr ediyor:

Ettehiyyâtü: Bütün hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla gösterdikleri tesbîhât, Yaratıcı’larına takdim ettikleri fıtrî hediyeler ey Rabb’im, Sana mahsustur. Ben dahi bütün onları bilerek, düşünerek, hissederek ve îmân ederek Sana takdim ediyorum.”

El-mübârekâtü: Bütün bereket ve tebrik sebebi ne varsa, “bârekallah” dedirten ve mübârek denilen hayatın özü ve çekirdeği olan mahlûkların, bilhassa tohumların, çekirdeklerin, tânelerin ve yumurtaların fıtrî mübârekiyetlerini, tebriklerini, bereketlerini ve ibâdetlerini onları temsilen Sana takdim ediyorum.

Tüm Varlıklar Duada

Es-Salavâtü: Canlıların özü olan ruh sahibi varlıkların husûsî ibadetlerini ve dualarını Rabb’im, onları temsîlen Sana arz ediyorum.

Et-Tayyibâtü: Ruh sahibi varlıkların da özü olan kâmil insanların ve mukarrebîn meleklerin kalplerinin tertemiz şükür ve zikirlerini, nuranî ve yüksek ibadetlerini, Rabb’im, onları temsilen Sana takdim ediyorum.

İlk cümle içinde Peygamberimiz (asm) tüm varlık sınıflarının selâmlarını arz ettikten sonra; Cenab-ı Hak şöyle mukâbele buyuruyor: Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi; selamını getirdiğin varlıkları temsilen sana olsun ey Şanlı Nebî!

Peygamberimiz (asm) bu İlâhî selâma da şöyle mukabele de bulunuyor: Senin yüce selâmın tüm varlıklar olarak üzerimize ve senin sâlih kullarının üzerine olsun.

Mîraç’ta Peygamber Efendimizin (asm) Cenab-ı Hak ile olan bu selamlaşmasını işiten ve şahit olan Cebrail Aleyhisselam da, “Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abduhû ve Resûlüh.” diyerek, bu tanıklığı ifade ve ikrar etmiştir.2

İslâmiyet Allah’ın selamını temsil eden dindir. Bu dini yaşayanlar “salihlerdir.”

Dipnotlar:

1- Müslim, Salât, 16/403

2- Şualar, s. 86-88