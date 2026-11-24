İbadullah Bey: “İbni Sina’yı tanıtır mısınız?”

Büyük Üstad

İbni Sina, günümüz Özbekistan’ın Efşene köyü, Buhara Samanîler beldesinde, 980 yılında dünyaya geldi. İslâm’ın Altın Çağı döneminin önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir. İran’ın Hemedan şehrinde 1037 yılında ölmüştür.

Tıp ve felsefe ve değişik alanlarda 200 kadar kitap yazmıştır. Batılılarca modern Orta Çağ biliminin kurucusu ve tabiplerin önderi olan İbni Sina, “Büyük Üstad” ismiyle de tanınır. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak süregelen “El-Kanun fi’t-Tıb” adlı kitabı ile ünlenmiştir. Bu kitap, Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.

Samanî sarayı kâtiplerinden Abdullah bin Sina’nın oğlu olan İbni Sina; önce babasından, ardından ünlü bilgin Nâtilî’den ve Hanefî fakihi İsmâil ez-Zâhid’den dersler aldı. Geometri, Mantık, Fıkıh, Sarf, Nahiv, Tıp ve Doğabilim üstüne çalıştı. Farabî’nin el-İbane’si aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince, saray kütüphanesinden yararlanma imkânına kavuştu.

İbni Sina, erken İslam felsefesi üzerine, özellikle Mantık, ahlâk ve metafizik konularında geniş çapta eserler yazmıştır. Eserlerinin çoğunu, Orta Doğu’daki bilim dili olan Arapça ’da yazdı.

Allah’ın Varlığına İlişkin Argüman

İbnî Sina, döneminin önde gelen düşünürlerinden biri olarak Allah’ın varlığına dair “Doğruların Kanıtı” (Arapça: Burhan al-Sıddıkin) olarak bilinen bir argüman formüle etmiştir. Bu argümanda, İbni Sina, bu kâinat için yokluğu mümkün olmayan bir varlık olan “zorunlu bir varlık” (Arapça: Vacibü’l-Vücud) gerektiğini iddia etmiştir.

Bir dizi mantıkî akıl yürütme yoluyla, bu zorunlu varlığı İslam’ın Allah anlayışıyla ilişkilendirmiştir. Modern felsefe tarihçisi Peter Adamson’a göre, bu argüman, Allah’ın varlığına dair Orta Çağ’ın en etkili argümanlarından biri olarak kabul edilir ve İbni Sina’nın Felsefe Tarihine önemli bir katkı sağlamıştır.

Batılılar İbni Sina’yı Avicenna ismi ile tanımaktadırlar. Dünyayı Değiştiren 100 Bilim Adamı listesinde ilk sıralardadır. Günümüzde Avrupa’da dahi pek çok sağlık merkezinin adı Avicenna ‘dır.

Yazdığı kitaplardan tüm tıp dünyası uzun yıllar faydalanmış ve kitaplarının pek çoğu ders olarak okutulmuştur. On yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip hafız olmuş, 16 yaşında tıp alanı ile ilgilenmeye başlamış, üstün zekâsı ile yeni tedavi yöntemleri geliştirmiştir.

Akıl ve İman

Bediüzzaman Onuncu Söz’ün kıymetini anlatırken, İbni Sina’dan örnek vererek “Hakaik-i imaniye ve Kur’âniye içinde öyleleri var ki; en büyük bir dâhi telakki edilen İbni Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, ‘Akıl buna yol bulamaz!’ demiş. Onuncu Söz Risalesi, o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki, avamlara da, çocuklara da bildiriyor.”1 der.

Bediüzzaman’ın, “İslâm hükemasının Eflatun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur” olarak nitelediği İbni Sina der ki: “İlm-i Tıbb’ı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört-beş saat kadar daha yeme. Şifa, hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.”2

Bediüzzaman Hazretleri, deha derecesinde bir aklî meleke sahibi olduğunu itiraf etmekle beraber, “felsefenin şu esâsât-ı faside sinden ve netâic-i vahîmesindendir ki İslâm hükemasından İbni Sina ve Fârâbî gibi dâhiler, şâşaa-i suriyesine meftun olup, o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden, âdi bir mü’min derecesi ancak kazanabilmişler.”3 der.

Rahmetullahi aleyh.

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, s. 40.

2- Lem’alar, s. 259.

3- Sözler, s. 613.