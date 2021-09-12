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12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Hüseyin Üstündağ’ın ardından

Ahmet Çam
12 Eylül 2021, Pazar 06:25
Hüseyin Üstündağ Abiyle 12 Eylül ihtilâlinde Malatya’ya sürgün edildiğinde tanıştık.

Malatya’da kısa bir süre kaldı, ama cemaate Yeni Asya’ya bağlı dirayetli, düşüncelerini net ifade eden bir yapısı vardı.

1984’de ben Adana’ya taşındım. Hüseyin Üstündağ Abi de emekliye ayrıldıktan sonra Adana’ya yerleşti. Hüseyin Abiyle hizmetlerde hep birlikte hareket ettik. Hizmet yıllarımızda her gün hep beraber olduk. Hüseyin Abi 90’li yıllardaki ayrılık hadisesinde ittifak için çok uğraştı. Çok defa ilgili ağabeylerle heyetlebirlikte defalarca gö-rüştü, ama bir sonuç alınamadı. Yeni Asya’ya her zaman destek oldu ve Yeni Asya için hep çalıştı, fedakârlıklar yaptı. Mehmet Kutlular Abiyle diyaloğunu hiç kesmedi. Adana’da yapılan dersane için maddeten ve manen çok destek oldu

Siyasî ve içtimaî sadâkatini hep korudu, destek oldu taviz vermedi. Diyarbakır’da olduğu yıllarda o dönemki bölge komutanı Faruk Güventürk’ün Nur Talebeleri aleyhindeki beyanları üzerine Diyarbakır’daki arkadaşların Süleyman Demirel’le görüştüğünü ve Demirel’in “Merak etmeyin, tayin vaktinde gereği yapılır” dediğini zaman zaman anlatırdı. 

Allah’ım mekânını Cennet etsin inşallah. Başımız sağ olsun. Geride kalanlara Mevlâm sabır versin. Amin. 

AHMET ÇAM

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  • İHSa Ucar

    12.9.2021 15:22:48

    Allah rahmet etsin.Samimi bir insandi.Diyarbakir'in önde gelen Nur Talebelerindendi..1977 Tarihide Patnos'tan Sakarya'ya tayin istedim...Hüseyin Abi daha sonra Adana'ya yerleşti.Asker Yıldız,Mehmet Dilek ve diğerleri..Onlara minnettarız..

  • Hüseyin İlhan

    12.9.2021 07:00:35

    Rabbim gani gani rahmet eylesin.Kabrini pürnur,mekannı cennetülfirdes eylesin.Ülkemin gerçek kahramanları,asayişin bekçileri,milletin derdi ileasıl dert ebedi hayatı kurtarma ve yüce rabbimiizn rızasına nail olma derdinden gayrı dertleri olmayan bahtiyar bir ağabeyimizin yakınlarında sabırlar dilerim.

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