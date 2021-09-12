Hüseyin Üstündağ’ın ardından

Hüseyin Üstündağ Abiyle 12 Eylül ihtilâlinde Malatya’ya sürgün edildiğinde tanıştık.

Malatya’da kısa bir süre kaldı, ama cemaate Yeni Asya’ya bağlı dirayetli, düşüncelerini net ifade eden bir yapısı vardı.

1984’de ben Adana’ya taşındım. Hüseyin Üstündağ Abi de emekliye ayrıldıktan sonra Adana’ya yerleşti. Hüseyin Abiyle hizmetlerde hep birlikte hareket ettik. Hizmet yıllarımızda her gün hep beraber olduk. Hüseyin Abi 90’li yıllardaki ayrılık hadisesinde ittifak için çok uğraştı. Çok defa ilgili ağabeylerle heyetlebirlikte defalarca gö-rüştü, ama bir sonuç alınamadı. Yeni Asya’ya her zaman destek oldu ve Yeni Asya için hep çalıştı, fedakârlıklar yaptı. Mehmet Kutlular Abiyle diyaloğunu hiç kesmedi. Adana’da yapılan dersane için maddeten ve manen çok destek oldu

Siyasî ve içtimaî sadâkatini hep korudu, destek oldu taviz vermedi. Diyarbakır’da olduğu yıllarda o dönemki bölge komutanı Faruk Güventürk’ün Nur Talebeleri aleyhindeki beyanları üzerine Diyarbakır’daki arkadaşların Süleyman Demirel’le görüştüğünü ve Demirel’in “Merak etmeyin, tayin vaktinde gereği yapılır” dediğini zaman zaman anlatırdı.

Allah’ım mekânını Cennet etsin inşallah. Başımız sağ olsun. Geride kalanlara Mevlâm sabır versin. Amin.

AHMET ÇAM