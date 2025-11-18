Mehmet Ali Bağlıtaş’ın ardından

1974 yılında Risale-i Nuru, Malatya'nın Darende Lisesi’nde okurken tanıdım. Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra Mehmet Ali Bağlıtaş Ağabey’den de Risale-i Nur hizmetini ve bu uğurdaki fedakârlığı gördüm ve öğrendim.

Risale-i Nur hizmetinde fedakârlığın en üst seviyesini yine Mehmet Ali Ağabey’den öğrendim. Derslere en zor gününde bile hiç ara vermeden ısrarla devam ettiğini gördüm, yaşadım. Hizmette hiçbir şeyi ihmal etmediğini hayatta Risale-i Nur hizmetinden daha önemli hiçbir şey olmadığını onda gördüm.

Yeni Asya gazetesinin ne kadar önemli olduğunu, merhum Mehmet Kutlular Ağabey’e neden sahip çıkılması gerektiğini o yıllarda kendisinden öğrendim.

4 yıl hep yakın olduk, çok güzel günlerimiz geçti. Risale-i Nur hizmetine zarar vermenin ne kadar ciddî bir hata olduğunu hep anlatırdı.

Dershanede kalan talebelere kapının nasıl açılması gerektiğini, su dağıtırken su bardağının neresinden tutulması gerektiğini, çay bardağındaki şekerin nasıl karıştırılması gerektiğini bile talebelere en ayrıntısına kadar anlatırdı. Talebelere yatmadan önce Yeni Asya'dan bir makale okutur, daha sonra bazı yazıları dinletirdi.

Mehmet Ali Ağabeyin yanında çok kıymettar kardeşlerimiz yetişti: Şükrü Bulut, Mustafa Çetintaş, Sedat Yetiş, Dr. Şerif Burakgazi, Tahir Ugur, Arif Turgut, Yahya Yıldız, Bekir Bolat, Ramazan Bayram, Hasan Koç, Yaşar Aslan, Haydar Gezmiş.

Sadece bunlar beraber kaldığımız kardeşlerimiz... Daha yüzlerce talebeler yetişti. Mehmet Ali Ağabey hâliyle ve tavrıyla Risale-i Nuru anlatırdı.

Malatya cemaati derslere, hizmete sahip çıkardı. Derslere mutlaka devam ederlerdi. O, derslerin ne kadar önemli olduğunu cemaate devamlı anlatırdı. Ezan okununca hemen namaza başlardı. Peygamberimizin (asm) ilgili hadislerini anlatır, insanlar için en hayırlı olanın Allah için cihad etmek, namazı zamanında kılmak diye sürekli hatırlatırdı.

Allah'ım mekânını Cennet etsin. Amin.