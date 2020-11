Ali Kanıbir Ağabeyin ardından

Ali Kanıbir Abiyi 80’li yıllarda tanıdım.

Güler yüzlü, kadirşinas konuşmaları hep edebi, Anadolu beyefendisi gibiydi. İyi ve kötü günde hep yanımızda idi. Bir kaç dönem Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzun zaman bölge sekreterliğinde bulundu. Çok uzun zaman Adana sekreterliği yaptı. 20 yıldan fazla hep beraber çalıştık. Hep karşısındaki muhatabı kırmadan dökmeden ikna etmeye çalışır, dünyayla bütün insanlarla iyi geçinmeye çalışırdı.

Her türlü manilere rağmen bütün görevleri yapar dersleri kaçırmazdı. Sıkıntılarına rağmen dışa vurmaz tevekkül ederdi. Her zaman her dönem onu yanımızda hissettik, bulduk. Neşriyat hizmetlerimizi gazetemizi hep takip eder, her türlü desteğini gösterirdi. Yeni Asya bürosunu sık sık ziyaret eder, neşriyatla ilgili bilgi alır, destek olur, duâ ederdi. İhtilâflı meselelerde hep yapıcı, birleştirici olurdu. Mekânı Cennet olsun, nurlar içinde yatsın inşallah.

Allah’ım, hepimizi ahirette Cennette buluştursun. Geride kalan ailesine sevdiklerine Allah’ım sabırlar versin. Ebediyeti, sonsuzluğu, Cenneti isteyen ruhumuza dünyayı doldursak yine aç kalır. Hayra maneviyata koşanlar yorulmaz.