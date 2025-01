Bu zamanda hizmet ilânatla olur

Adana Kitap Fuarından notlar

Allah’a çok şükür olsun, Adana’da muhteşem bir kitap fuarı günleri yaşandı. İnsanlara Risale-i Nur’u tanıttık. Onlardan internette Said Nursî’yi, Risale-i Nuru araştırma sözü aldık. Şimdiden yeni fuarımızı bekliyoruz. Emeği geçenlere yüzlerce teşekkürler.

Adana Kitap Fuarı açıldıktan sonra, her yıl Allah’a çok şükür katıldık, hiç mahcup olmadık. Allah’ımız, Peygamberimiz, Üstadımız, cemaatimizin şahs-ı manevîsi hep bizimle beraber. Gayemiz dinimizi, Allah’ımızı, Peygamberimizi, Üstadımızı tanıtmak... Fuar haftasını her yıl sabırla bekliyoruz. Risale-i Nuru, Said Nursî’yi daha fazla insana tanıtmak... Ziyaretçilere Said Nursî’yi tanıyor musunuz, asrımızın en büyük âlimi, asrımızın hastalığını teşhis etmiş, tedavi etmiş diyoruz.

Bir ziyaretçi, “Mevlâna’nın Mesnevî’si var mı?” dedi. “Said Nursî ‘Ben Mevlâna zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım. O bu zamanda gelseydi Risale-i Nuru yazardı’ diyor” dedim. Emekli bir öğretmen, ‘Bana cemaatinizi anlat’ dedi. Ben cemaatimizi anlattım “Hak, hukuk ve adaleti savunuyor; Avrupa Birliği’nin, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerin temsil ettiği insanî, medenî ve hürriyetçi değerlere dikkat çekiyor ve üye olmamız gerektiğini söylüyor” dedim. Soruyu soran, “O zaman, sizin cemaatiniz çok iyi” dedi.

Ziyaretçilere “Risale-i Nuru okuyor musunuz?” diye soruyoruz. “Eskiden okudum” diyor. “Peygamberimiz, ‘imanınızı yenileyin’ diyor, bunun açıklamasını Said Nursî yapıyor. İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre var. Hergün milyarlarca hücre yaratılıyor, milyarlarca hücre ölüyor. Ölen hücreler imanlı hücre ise, yeni yaratılan hücrelerin maneviyatı tanıması gerekiyor. O zaman insan devamlı imanî eserler okumalı, manevî ortamlarda bulunmalı. Yoksa insanın maneviyatı, imanı azalır” diyoruz.

Bir başkası “Said Nursî’yle fikrimiz uyuşmuyor” diyor. “Neden?” diyoruz, “okudunuz mu, araştırdınız mı?” Yok. “O zaman lütfen araştırın, kitaplarını okuyun, sonra karar verin” diyoruz. Ziyaretçilere “Gayemiz kitap satmak değil, Said Nursî’yi, Risale-i Nuru tanıtmak” diyoruz. “İnternetten okuyabilirsiniz, Said Nursî’nin kitapları 50 dile çevrilmiş, dünyada en fazla okunan kitaplar arasında Risale-i Nur var, Said Nursî’nin kitapları insanların ahiretini kurtarıyor” diyoruz.

Ziyaretçilere soruyoruz, “Bu asrın en büyük hastalığı ne?” Hemen “kanser” diyorlar. Manevî hastalığı deyince susuyorlar. “Ateizm ve iman zayıflığı” diyoruz. Ve ekliyoruz “Ateizmi Said Nursî’nin Tabiat Risalesi adlı eseriyle, iman zayıflığını ise ancak Allah’ımızı tanımakla aşabiliriz.”

Sadece dünyaya çalışmanın anlamsızlığını, ahirete çalışmanın da gerekliliğini anlatıyoruz. “Bir insanın dünyanın sultanı olsa, ahiretini kaybetse ne anlamı olur? Biz ahireti kazanmak için, Cennete gitmek için bu dünyaya geldik” diyoruz.

Allah’a çok şükür muhteşem bir fuar yaşadık. Onlarca insana Risale-i Nur’u tanıttık. Onlardan internette Said Nursî’yi, Risale-i Nuru araştırma sözü aldık. Şimdiden yeni fuarımızı bekliyoruz. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az.