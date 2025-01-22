"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bu zamanda hizmet ilânatla olur

Ahmet Çam
22 Ocak 2025, Çarşamba
Adana Kitap Fuarından notlar

Allah’a çok şükür olsun, Adana’da muhteşem bir kitap fuarı günleri yaşandı. İnsanlara Risale-i Nur’u tanıttık. Onlardan internette Said Nursî’yi, Risale-i Nuru araştırma sözü aldık. Şimdiden yeni fuarımızı bekliyoruz. Emeği geçenlere yüzlerce teşekkürler.

Adana Kitap Fuarı açıldıktan sonra, her yıl Allah’a çok şükür katıldık, hiç mahcup olmadık. Allah’ımız, Peygamberimiz, Üstadımız, cemaatimizin şahs-ı manevîsi hep bizimle beraber. Gayemiz dinimizi, Allah’ımızı, Peygamberimizi, Üstadımızı tanıtmak... Fuar haftasını her yıl sabırla bekliyoruz. Risale-i Nuru, Said Nursî’yi daha fazla insana tanıtmak... Ziyaretçilere Said Nursî’yi tanıyor musunuz, asrımızın en  büyük âlimi, asrımızın hastalığını teşhis etmiş, tedavi etmiş diyoruz. 

Bir ziyaretçi, “Mevlâna’nın Mesnevî’si var mı?” dedi. “Said Nursî ‘Ben Mevlâna zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım. O bu zamanda gelseydi Risale-i Nuru yazardı’ diyor” dedim. Emekli bir öğretmen, ‘Bana cemaatinizi anlat’ dedi. Ben cemaatimizi anlattım “Hak, hukuk ve adaleti savunuyor; Avrupa Birliği’nin, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerin temsil ettiği insanî, medenî ve hürriyetçi değerlere dikkat çekiyor ve üye olmamız gerektiğini söylüyor” dedim. Soruyu soran, “O zaman, sizin cemaatiniz çok iyi” dedi.

Ziyaretçilere “Risale-i Nuru okuyor musunuz?” diye soruyoruz. “Eskiden okudum” diyor. “Peygamberimiz, ‘imanınızı yenileyin’ diyor, bunun açıklamasını Said Nursî yapıyor. İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre var. Hergün milyarlarca hücre yaratılıyor, milyarlarca hücre ölüyor. Ölen hücreler imanlı hücre ise, yeni yaratılan hücrelerin maneviyatı tanıması gerekiyor. O zaman  insan devamlı imanî eserler okumalı, manevî ortamlarda bulunmalı. Yoksa insanın maneviyatı, imanı azalır” diyoruz.

Bir başkası “Said Nursî’yle fikrimiz uyuşmuyor” diyor. “Neden?” diyoruz, “okudunuz mu, araştırdınız mı?” Yok. “O zaman lütfen araştırın, kitaplarını okuyun, sonra karar verin” diyoruz. Ziyaretçilere “Gayemiz kitap satmak değil, Said Nursî’yi, Risale-i Nuru tanıtmak” diyoruz. “İnternetten okuyabilirsiniz, Said Nursî’nin kitapları 50 dile çevrilmiş, dünyada en fazla okunan kitaplar arasında Risale-i Nur var, Said Nursî’nin kitapları insanların ahiretini kurtarıyor” diyoruz.

Ziyaretçilere soruyoruz, “Bu asrın en büyük hastalığı ne?” Hemen “kanser” diyorlar. Manevî hastalığı deyince susuyorlar. “Ateizm ve iman zayıflığı” diyoruz. Ve ekliyoruz “Ateizmi Said Nursî’nin Tabiat Risalesi adlı eseriyle, iman zayıflığını ise ancak Allah’ımızı tanımakla aşabiliriz.” 

Sadece dünyaya çalışmanın anlamsızlığını, ahirete çalışmanın da gerekliliğini anlatıyoruz. “Bir insanın dünyanın sultanı olsa, ahiretini kaybetse ne anlamı olur? Biz ahireti kazanmak için, Cennete gitmek için bu dünyaya geldik” diyoruz.

Allah’a çok şükür muhteşem bir fuar yaşadık. Onlarca insana Risale-i Nur’u tanıttık. Onlardan internette Said Nursî’yi, Risale-i Nuru araştırma sözü aldık. Şimdiden yeni fuarımızı bekliyoruz. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Dokunan yanar” algı çalışması

    Selâhaddin Vatansever’i rahmetle anıyoruz

    İsrail'in Genelkurmay Başkanı ile Güney Cephesi Komutanı istifa etti

    Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişi vefat etti - 1 günlük milli yas ilan edildi

    Ümit Özdağ tutuklandı

    Yaşlı sürücülere kısıtlama geliyor

    'Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı' - 'Yangın merdiveninin olmayışı insanları mahsur bıraktı'

    Putin: ABD'nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız

    Mulino'dan, Trump'a tepki: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

    Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişi vefat etti - Yangın 10 saatte kontrol altına alındı!

    2024 yılının konut satış sayıları belli oldu

    California'da yeniden yangın alarmı: "En yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı!

    Sevinç ve hüzün bir arada

    Gıda ürünlerinde pestisit alarmı

    İthalat hayvancılığı bitirdi

    BM: Toparlanma on yıllar alacak

    Ekonomik yıkım var

    Trump, resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu: "Panama Kanalını geri alıyoruz"

    Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat’tan hayat boyu sürecek kampanya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Mağduriyet üzerinden istismarlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önceki fiyaskodan ders çıkarmalı
    Risale-i Nur'dan

    İmanın bir zerre kadar kuvvetlenmesi bir hazinedir
    Cevher İLHAN

    Ortak demokratik işbirliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret ve istişare esastır
    Faruk ÇAKIR

    Bu enkazı kim kaldıracak?
    Sami CEBECİ

    Kutsal İşgal belgeselini izledim
    Mustafa Güreldi

    Vaaz ve hutbelerimiz neden tesirsiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.