İsmail Doğan Abinin ardından

İsmail Doğan Abiyle 1974 yılında Darende’de tanıştık.

O zaman lisede okuyordum. Bir akrabamızın dâveti ile Nur sohbetine ilk defa gittim, ilk Risale-i Nur sohbetini İsmail Doğan Abiden dinledim. Okunan Risale-i Nur’dan, İsmail Abinin izahlarından çok etkilendim. ‘Ben aradığımı buldum, ben bunu arıyordum’ dedim. Mıknatıs gibi beni kendine çeken bir güç vardı o Risale-i Nur’da. İsmail Abinin izahları, davranışları beni daha da etkiledi.

Bir gün İsmail Doğan Abi çarşıya çıkmıştı. O yıllarda çarşıda karşılaştık, kasaba gittik, az miktarda et aldı. Birlikte dershaneye gittik. Dershanede birlikte kaldığı Ömer Köse’ye bu eti verdi. ‘Bize esnaf abi kebap ısmarladı, sen de bu eti pişir ye, hak geçmesin’ dedi. Bu beni çok etkiledi. Yani, ‘Biz et yedik sen de bunu ye’ demiş oldu.

İsmail Abi ‘Risale-i Nur’u çok okumak lâzım, okumaya alışmamız lâzım. Anlamasak da yine okumalıyız, ruhumuz, kalbimiz ondan hissedar olur’ derdi. Çok uzun yıllar geçmesine rağmen hatırımdan çıkmadı.

“Yeni Asya’yı tanıtırken çıkan yazıları insanlara okuyalım, okutalım. Çünkü Yeni Asya’da çıkan yazılar başka hiçbir yerde yok. Ancak öylece insanlara Yeni Asya’yı tanıtıp abone yapabiliriz” derdi.

Allah’ım mekânını Cennet etsin. Ama bu ayrılık geçici bir ayrılık. Dünyada da olsa, ahirette de olsa biz hep manen beraberiz, amel defteri kıyamete kadar kapanmıyor inşallah.