Aşıların raf ömrü uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, “10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dâhil olacak şekilde söz konusu bütün aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır” açıklamasını yaptı.

Raf ömrünün uzatılmasında; üretici firma dışında Dünya Sağlık Örgütü’nün referansının olduğu Paul Ehrlich Enstitüsü’nün de onayının bulunduğu bildirildi. Sosyal medyada son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı iddialarının yer alması üzerine Sağlık Bakanlığı, “Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler” açıklamasını yaptı.

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