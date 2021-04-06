Virüs 1 dakikada bulaşıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Ciner, “Mutasyonun etkisiyle yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor, virüs bir dakikada bulaşıyor” dedi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner, Koronavirüs’ün mutasyona uğramasıyla yoğun bakıma daha ağır hastaların hattığını söyleyerek, “Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor” dedi. Ciner, virüsün bir dakikada bulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı illere göre haftalık vak’a dağılımının ardından, uzmanlar durumun ciddiyetini vurguladı ve “Kalabalık ortamlarda çift maske takın, oradan ayrılınca üsttekini çıkarıp atın. Kapalı mekânlarda başkalarıyla yan yana gelmemeye özen gösterin” tavsiyelerinde bulundu. T24’deki habere göre; Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner “Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Eskiden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şimdi daha hızlı bulaşıyor. Bu sebeple ‘Bir dakikada bulaşıyor’ diyorum. Bunu dememin sebebi, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme” şeklinde konuştu.

Kaotik bir ortam oluşacak

Ciner, “Ramazan ayında gerekli tedbirler alınacak, ama o zamana kadar bir hafta 10 günlük süre var. Bu sürede vakaların artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak” değerlendirmesini yaptı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı” uyarısında bulundu.

***

4’üncü pik olmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Koronavirüs’te şu an 3’üncü pikin yaşandığını belirterek, “Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4’üncü pikin olacağını düşünmüyorum” dedi. Doç. Dr. Savaşçı, mutant virüs oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, “Her ne kadar oksijen ihtiyacı ve akciğer hasarı çok olmasa da kişiler üzerinde yoğun bakım ve klinikte yatış oranımız düşük seyretse de hastalarda yüzde 75 oranında mutasyona rastlıyoruz. İngiliz mutasyonu çok fazla” dedi. Savaşçı, “Halkımızdan şunu istiyoruz; 2-3 aylık bir disiplin altında kurallara uyarsak, rehavete kapılmazsak, aşılama da Haziran ayına kadar bu hızla devam ederse zaten toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz. Bizim de yatırdığımız hastalarımızın yüzde 90’ı mutant virüslü hastalarımız” diye konuştu.

***

Cenaze sonrası karantinaya alındı

Bartın’da cenaze töreni sonrası Güney Afrika Mutant Virüsü vak’alarının arttığı bir köy ve bir mahalle karantina altına alındı. Bartın Valiliği İl Umumî Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararla Bartın merkeze bağlı Yanaz köyü ve Kangahu mahallesi karantina altına alındı. Güney Afrika mutant virüsü vak’alarının artış gösterdiği köyde 50’ye yakın kişi de virüs tesbit edildiği öğrenildi. Virüsün geçtiğimiz hafta İstanbul’dan gelen bir vatandaşın katıldığı cenaze töreni sonrasında yayıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.