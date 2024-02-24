"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Deccal ve İsa - Ân diyarı (18)

Ali HAKKOYMAZ
24 Şubat 2024, Cumartesi
Martıların neşesine, kır çiçeklerinin tebessümüne, bahar bahçesinin muhabbetine bir ân şahit olduğun, hayatı -arada- okşadığın olur mu?

 

Duymuşundur. Duymadıysan da duy ki ahirzaman Deccal ve İsa karşılaşması imiş. Ben kitaplardan öyle okudum. 

Deccal ve şürekası… Eli delik, müsrif adamı gördün mü? Yalanın, körlüğün cehennemi…

İsa ve arkadaşları… İktisadın zirvesi… Yalansızlık cenneti… Göz ve gönül aydınlığı…

Bu şudur dense… mesele yok zaten de… akıl ve kalp gözün ne kadar ne ise o kadar göreceksin her şeyi…

Deccalı ve İsa’yı da…

Yalanı ve hakikati de…

Geceyi ve gündüzü de…

Yanlışı ve doğruyu da…

Zararı ve kârı da…

Uzağı ve yakını da…

Tuzağı ve düzü de…

Nifakı ve ittifakı da…

Deccal ve İsa…

Biri gelip öteki gelmemiş olmaz… Adalet muktezasınca çağdaş… 

Gelecek diyenler var. 

Gelip gitmiş diyenler azın azı olsa da var. Aramızda diyenler de… 

Hangisi Bilgin Abi? 

Bilgin Abi’nin pek konuşası yok. Herkes biraz da kendisi okusun bulsun, diyor. 

Her şey her zaman konuşulmuyor, der gibi.

Bazı şeyler sır gibi… Öyle de kalmalı belki. Belki diyoruz ama sır meraklılarına perdeleri aralasak ne olur ki… Kıyamete kalacak belki çok şey belki… Belkisi çok bir âlem için “Belki” isimli bir roman yazmalı belki.

Aslında kıyamet alıp verdiğin her nefes… Sabah uyanman da akşam kanlı ufuklara gözlerinin boyanması da… kıyamet…

Yunus ne diyor bizim bu dalgalı sözlerimizin arasına:

“Tur Dağı’nda Musa ile…

Elindeki asâ ile…

Gökyüzünde İsa ile…

Çağırayım Mevlâ’m seni.”

Demek son zaman diyarında gökyüzünün merhameti Mesih insanlığın sırtını sıvazlayacak.

Atalar da öyle söylüyor: “Kul sıkışmayınca; Hızır yetişmez.” 

En sıkışık, dolaşık, bulaşık, fanilere apâşık, sırnaşık bir ç/ağda değil miyiz?

Düşmüşüz işte; elimizden tutacak, dilimizin paslanmışlığına cila atacak, gönlümüzü açacak bir nur bir ışık olmazsa olur mu!

Çöle düşenlere bir ab-ı kevser gerek. 

İnnâ ağtayna kel kevser. Biz sana kevseri sunduk. 

Kalbinizin yerinden çıkacak gibi olduğu bir demde gelir biri: “Huzma safa da’ma keder.” yollu bir söz üfler kulağınıza bütün dünyanız cennete döner bir ânda. Sıkıştınız ve gelen hızırdır.

Bilgin Abi! Yine uzaktan kulak misafiri oluyor bu olan bitene de sesini çıkartmıyor. Susuyor; en fazla tebessüm ediyor; devam gibisinden arada göz kırpıyordu. 

Aslında Deccalı, İsa’yı bir gün ona açık açık sormak istiyordu Selim Ali.

Bu son zamanda gizli kapaklı bir şey kalmayacağına göre… sırlar deryasına girmenin vakti saati gelmiş olamaz mıydı?!

*

SON PERDE

İki film birden... diye…

Sinemalarda yazardı eskiden.

Şimdi canlısı oynuyor;

Hem de kaç film birden:

Konuşanlar ve Susanlar...

Zalimler ve Mazlumlar...

Gerçek ve Yalan...

Tıksıranlar ve Açlar...

Kurtlar ve Kuzular...

Silahlar ve Ahlar...

Yani... bilmem ki... kısaca:

Deccal ve İsa...

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım

    Avustralya'daki yangınlarda 14 bin hektar alan kül oldu

    İsrail 140 gündür Gazze'ye saldırıyor: 29 bin 514 Filistinli şehit oldu

    MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

    Seçim sonrası zamlar geliyor

    Mahkemeden Kanal İstanbul’a bir iptal daha

    Moğol barbarlığını geride bıraktı

    İsrail Gazze’yi işgalde kararlı

    Vetolar suça ortaklıktır

    Cumhur ittifakı oylarıyla vergisiz içki ithalatı

    Bursa - Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem

    Güçlü ülkeler soykırım suçu da işlese cezasız kalıyor

    Gazze'deki savaş sonrası planını hükümete sundu

    "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun vadeli etkisi nesiller boyu hissedilecek"

    BM: Gazze'de kıtlık an meselesi
    📷

    Ankara’da 55. yıl coşkusu

    Yeni Asya, dindarlık ve demokrasi söyleminden vazgeçmedi

    Enflasyon da zenginlere yarıyor

    İsrafın araştırılmasını da reddettiler

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    15 Temmuz ve MHP
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman ve hürriyet hareketi
    Risale-i Nur'dan

    Berat Gecesi mukadderat-ı beşeriyenin programı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi savrulmalardan kurtulmak ister misiniz?
    Sebahattin YAŞAR

    Gördüğün, sana gösterilendir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Deccal ve İsa - Ân diyarı (18)
    Cevher İLHAN

    Sırıtan “İliç siyaseti!”
    Orhan Ali YILMAZ

    “Huzursuz” eden şu “Mutluluk” tablolarımız...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.