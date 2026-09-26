"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Sırrı dökülen aynalar

Ali HAKKOYMAZ
03 Ekim 2026, Cumartesi

Bir ayna bir aynaya baksa...
Ellerini yıkasa sular...
Susasa sonsuz bir aşka…
Geceler kaybolsa karanlıkta...

AH

Biliyor musunuz kuş sesleri eksildi. Kediler kendi sokaklarında sığıntı gibi. Cırcır böcekleri sustu çok sustu. Şehirleri asfalt ve betonlar öldüresiye dövüyor. Biliyor musunuz uçaklar uçmasa da olur kuşlar uçmayacaksa.

Göç yollarını göçürecekseniz köprüler kurulmasın, olmasın, olmasın. Bu benim değil; kuşların çığlığı; susturabilir misiniz?!

Denizleri boğuyorsunuz; boğulacaksınız.

Ağaçları kurutuyorsunuz; kuruyacaksınız. Elleriniz tutuğunu kurutuyor; çölden beter. Size Hızır, size Mehdî, size İsa gerek... 

Yeteeeeeeeeeer, yeter! Böyle giderse

kan ter içinde öleceksiniz; göreceksiniz!

*

Dünya fânî ki çok fânî... Mal da yalan mülk de yalan... Malı mülkü yoksa da ne eksilmiş insanlığından bunu diyenin?!

*

Harç getir, kireç getir! Ev, araba, elbise...

Bu ne kadar endişe... Bu gel geç sevdalardan kurtulmadan; kurtulamayız.

Çağ çok kirlendi. Korkularım, ümitlerimi bastırmadan haddini kim bildirecek zalim ve münafıkların; dünyayı durmadan dişleyenlerin?

*

Ne olacak şimdi? Otobanlar, otomobiller bir yere götürmedi. Siteler; tel örgüler, duvarlar ardında... Okullar skolastik zamanlardan (kalıntı...) Hocalar bina okur; döner döner yine okur. Açlık ve yoksulluk, sınırları çoktan aşmış. “Fena ve fani” bir şair: “Yiyin efendiler yiyin; doyunca, çatlayınca, tıksırıncaya...” der. 

Haberleri dinlemek acı... Hep ötekini suçlayanlar... Bir cümle kurarken zorlanan diplomalılar. Aşırı vergiler, israf, bilgi kirliliği... 

Dünkü dostlara birden selâm sabah kesmeler... Mebzul miktarda yalan... Had safhada kelimesizlik... 

Nereye gidiyoruz, diye sormayalım mı?!

Meclis niye konuşmaz her şeyi? Şairler de susmuş, herkes suspus... 

Duyduğum silah sesleri... İnşaat gürültüsü... Anlamsız sesler, serzenişler…

Ve hafriyat tırları tıkamış trafiği... Ağaçların tozlanmış hüznü... Kuşların yuvalarının gün gün azalışı… 

Yaygın bir cimrilik... Kibir... Kokuşmuşluk... Adalet terazisi devrik... “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor.” naraları koltuğundan inmeden; adalet o makama kurulamaz. Ve ne bu insanın insana eziyeti?!

Vaziyet uzuyor ve üzücü, anne!

*

VEDALAR DİYARINDAN

-Köşedaşım Merhum 

Latif Salihoğlu’na güle güle...-

Ve vedalar peş peşe…

Hayat dediğin ân…

Ân-ı seyyale, hey!

Neydi bu kavgalar, peki

Göz göze gelmekten ürkmeler!

Uhuvvet, tesanüt nerede?

Bu ene var ya bu ene!

Gene gene çıkan öne…

Bu, baş düşman muhabbete…

Yani hikâye yarım kaldı.

Akıldan kalbe inmedi.

Emirdağ‘ın çiçeği, dikeni…

“Dördüncü Mesele”de kalbim vardı.

Dünya sardı her yanımızı.

Karıştırdık camı, elması.

“Otuz Üç Pencere” kapalı bize.

Açık olsaydı eğer arada çıkıp:

“Komşu Huuu!” diye ses verirdik.

“Sırren tenevveret” dedik amma...

Sıyrıldı sırlarımız bir bir...

Kapalı kalbimiz; göstermiyor ayna.

Sonra siyasete kurban şûra...

Ora bura derken ölüm geliyor.

Cenaze cami, kabirde, hey!

*

Ali Hakkoymaz notu: Latif Salihoğlu Ağabeyime Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Okuduğu Sözler yoluna arkadaşlık etsin. Dünyayı terkinden birkaç hafta evvelisi Siyami Ersek’te -Metin Gül Dostumla- mülâkî olmuştuk. Teslimiyeti dikkatimi çekmişti. Vücudunu saran -nefes ve saire- o hortumlar için beni prangaya vurdular deyip tebessüm etmişti. Berzah yolculuğu da Nurlu ola. Cennet visaliyle...

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine maden faciası, bir can daha gitti

    Trump: İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatları eski seviyesine düşecek

    Milli Takım, Belçika'ya 3-0 yenildi

    Fon krizi ve zamlar vatandaşı eziyor - Bu kış zor geçecek

    Ortada büyük bir skandal var

    Korkutan makas

    Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Devlet saniye saniye müdahale edebilir

    Türkiye, Azerbaycan'la görüşmeli - Bu uygulamaya son verin

    'Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz'

    Nepal'deki çığ sebebiyle ölü sayısı 15'e çıktı

    Manisa-Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi: 2 işçi öldü, 2 işçi hastaneye kaldırıldı, 3 işçi aranıyor

    Ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz

    Beslenme çantası krizi büyüyor

    Çiftçi ölürse memleket de ölür

    Bunun adı adaleti kurşunlamak

    Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı

    Mescid-i Aksa’da baskınlar arttı

    Soma’da maden ocağında göçük...

    “Fon skandalının faturası 90 milyar dolar”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatları eski seviyesine düşecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yine maden faciası, bir can daha gitti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.