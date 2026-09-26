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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Altmış sekiz (eylül)

Ali HAKKOYMAZ
26 Eylül 2026, Cumartesi
Gelmiş eylül, gelmiş; Yaprakların sesinden belli! AH

Bugün çarşamba... 

Yazı günüm cumartesi... Erkenden yazı istenir mi? 

Daldığımı biliyorlar arada. Unutup gitmesin diye; haber düşüyor ekrana. Bende bir telâş başlıyor elbet. 

Her hafta yaz, yaz, yaz. Faydası var mı; bilmem. Neyse...

Eskiden “başkalarına” yazıyordum; şimdi kendime... En zoru, zorlusu da bu... Kendimden kaçamam ki... Başkasından kaçmak kolay... 

İnsan önce kendini düşünür; yazarken de...

Said Nursî demiyor mu Risaleleri kendine yazdığını... Daha taa Birinci Söz’de -girişte- dört sefer nefsine sesleniyor. Başkasıyla işi yok. Müşteri arama histerisine kapılmıyor. 

Yunus Kocası hiç başkasına şiir söyler mi; kendi kendine bir hasbihâl onunkisi de.

Yunus Emre’m söyler sözü.

Yaş dolmuştur iki gözü.

Bilmeyen ne bilsin bizi;

Bilenlere selâm olsun.

Aleyküm selâm... Aldık gitti vesselâm...

Vitrinsiz, reklamsız, gösterişsiz, el ne dersiz günlere de bizden selâm ve daimi muhabbet... 

Çok eksildik, be! Göz göze gelince sırıtmalar... Bir şeyler umucu bakışlar... O’ndan başkasına eğilişler... El etek öpüşler... Yürü, be doymaz nefsim! Değmez, be! Dünya fânî, ecel; yatınca yastığının altında, uyanınca karşında... Yapma bu düşüklükleri, yapma! Onlar da senin gibi fânî...  Elbisesine, arabasına, hizmetçisine aldanma! Hemen çık ordan; yaramaz sana oralar. Sana bedava hayat sunan; gel secdelerdeki yükselişe diyor. 

Ah, Yunus secdeyi o değilden nasıl da süzmüşsün gökyüzünün derinliğinden, yeryüzünün bağrından:

Bana rahmet yerden yağar;

Benim yüzüm yerde gerek.

Kendini tanıyan sonsuzluk sırrına adım atmış demektir. Sen kendini ikna edecek kelimeler bulamamışsan kime ne diyeceksin!

Bak Eylüldeyiz. Rüzgârıyla, sarışınlığıyla, ayvasıyla, narıyla kendini öyle bir anlatıyor ki gel de geç, git bakmadan, etmeden! Mümkün mü? İnsan olan herkes en azından dönüp şöyle bir bakar. Ne oluyor etrafta, der. Yani ki eylül kendini eksiksiz anlatır. 

Sen kendini tanıttın mı hiç bir nar ağacı gibi? Ben buyum tafralarına girmeden kendini anlattığın oldu mu? Bütün mevsimleri gez hepsi sade... İşinde gücünde her şey... Boş duran tek kuş yok. Bir avuç buğdaya koşup gelen güvercinlerin gündemi demli, besteli, nezaketli... 

Günümüzü gecemizi çalan “Avrupa kâfir zalimlerinin, Asya münafıkları”nın oyalamasına bak; bir de yanından geçerken bahçede arada okşayıp öptüğüm narın salınışına...

Hazine bir hayatı çöplüğe çevirenlerden çevir yüzünü ey altmış sekiz yaşım!

*

AŞK OLSUN EYLÜL!

Eylül geçip gidiyor;

Savurup sarışınlığını.

Bir aşk mektubu; ağlamaklı...

Bir çocuk belki de... 

Bestede, tualde, şiirde...

Bu ne kadar ayrılık!

Bu ne kadar aşk!

Aşk olsun eylül!

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