Dünyadaki bütün okulları toplasanız bir Hazret-i Ali, bir Yunus, Bir Mevlâna, bir Bediüzzaman yetiştirebilir mi? Hayır! O zaman niye bunca okul takıntısı/sıkıntısı?!

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"Okulsuz da olur mu?" diyorsunuz; deyin de dünya da orta yerde canım! Cehaletin, fukaralığın, kavganın hız kesmediği bir dünyadayız. O okullardan çıkanların yaptığı şeyler bunlar!

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Şunu demesem olmaz: Annelere, babalara söylüyorum. Herkes okul okuyacak diye bir dava yok. Çocuk, okumayı yazmayı öğrendikten sonra bırakın isteyen bir işin ucundan tutsun. Okulların masum olmadığını, iyi bir avuntu olduğunu, işin sonunu görmeden görün.

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Bana öğretmenlerinin aldığı maaşı söyle sana o ülkenin kalitesini söyleyeyim!

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Demek ki okulları 12 sene yapmakla adam yetişmiyor. Karne notumuz gene kırık çıkık... Türkçe ve matematik yoklama kaçağı... Öğrenciler öğretmenlerin yetersizliğinden müşteki... On dokuz, yirmi yaşında lise daha yeni bitiyor; olacak şey mi! Artık berber, motor tamircisi yetişmez. Bu mecburî eğitimle yapılmak istenen işsizler ordusunu büyütmekten başka şey değil. Herkes üniversiteye gidecek diye bir şart yok ki... El emeği, göz nuru meslekler birer birer sırra kadem basıyor.

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Halimize dünya gülsün istemiyorsak öğretmenleri güldürelim. Onlar gülerse ülke güler. Bir de çok tuhaf ve acı... Her öğretmen aynı maaşı alıyor. Parasını kitaba yatıran var; yatan var. Netice efendim netice!

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Eğitim düzelir mi; düzelir. Hem de bir yılda meyve toplamaya başlarız. Bilgiyi sevgiyle harmanlayacağız. Yüzümüzden tebessüm eksik olmayacak. Ders sayısını ve saatini azaltacağız. Zengin ülkemizin gelirinden aslan payını öğretmen ve öğrenciye vereceğiz.

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Öğretmeni garip ülkelerin kendisi de gariptir.

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Kendi problemini çözemeyen öğretmen; eğitim problemini nasıl çözecek? Eğitimi "ti"ye aldığımızın farkında mıyız?!..

Doktor, yanlış ilaç verince bedenimiz; öğretmen eksik yanlış bilgi verince ruhumuz yaralanıyor ve belki ölüyor! Birisine köpürüyoruz; öbürüne körüz... Bu nasıl gaflet?

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Çok öğretmen var. Çok okul... Çok, çok öğrenci... Netice yoook! Bu problemi çözecek bi' okul var mı acep?

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“Ah öğretmenim, vah öğretmenim” yollu manşetler atılıyor, haberler yapılıyorsa o ülkenin eğitimden başka bir önceliği olabilir mi?! Yapılacak birinci iş bu yangını söndürmektir. Acımalı ve bol nutuklu sözler "büyük" ülkelere hiç mi hiç yakışmıyor.

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Öğretmen kirada oturandır. Maaş gününü iple çekendir. Ayda birkaç kitap olsun almayan/alamayandır. Adı sanı yoktur. Zaten sonuç ortadadır! Ve bugün dünya kan ağlıyorsa öğretmenler aynaya bakmalı…

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Öğretmenlik... Sevgi mesleği... Öğretmenler de melek... Parayla pulla pek işleri olmaz! Uzaktan seyrederler vitrinleri. Mukaddes meslektir öğretmenlik. Ağırbaşlı ol; konuşma.

İnsan olduğunu sanırlar da maaşına zam yapmaya kalkarlar! Sen yorulmazsın; meleksin. Aman ha konuşup da seni sevenleri üzme, şaşırtma!