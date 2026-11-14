"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Türkçe güzelleri

Ali HAKKOYMAZ
14 Kasım 2026, Cumartesi
Yahya Kemal Beyatlı: "Türkçe ağzımda annemin sütüdür." derken arı duru dilimize ilan-ı aşk eyler.

Onun için İstanbul; Türkçenin tecessüm etmiş eleğimsağmasıdır.

Martıları bile Türkçenin cümbüşüdür. 

İstanbul mavisine; Türkçenin mavisi de diyebilirsiniz. İstanbul Türkçe uyur, Türkçe uyanır bu İstanbul şairimizde.

Annesinin sütü Türkçesi ölene kadar ağzında o tazeliğini muhafaza etmiştir. “Gönlünün aydınlığı” o ağzındaki anne sütü Türkçesiyle “artarak” devam etmiştir. Şiirleri, nesirleri elbette layıkıyla İstanbul Türkçesi ifadesine ayine olmuştur. Türkçe doğup Türkçe öldüğünden şüphe etmiyorum.

*

Fazıl Hüsnü Dağlarca: "Türkçem benim ses bayrağım..." diyerek sesinin nasıl bir kıymete dönüşünü duyurur. Hele “Çocuk ve Allah” şiir kitabı Türkçenin ve şiirin tahtına kurulmuştur da bizim edebiyat memurlarının bundan çok da haberi yoktur. Niye yoktur?!

*

Türkçeyi "Türkçe" konuşanlar ne yazık ki azın azı... 

Üslûb-ı beyan; aynıyla insan... Sözü hatırımızdayken kelimeleri kıra döke konuşabilir miyiz! 

*

Türkçeyi güzel konuşanları dinlerken yüreğim kabarır. Taha Akyol da bu katardadır.

Akarsu gibi hareketli, yansımalı, duru, sakin, yumuşak, taşı gediğine koyan, sarmalayan, götürüp getiren, ben de bunu demek istiyordum, dedirten Türkçesiyle selâmlar bizi. 

Türkçe onun gibilerin tok ve net sesiyle keyifli iki arkadaş olur.

*

Zeki Müren Türkçeye âşık mı âşık... Sahnesini Türkçeye boyuyor. Maksadı Türkçeyi dünyaya haykırmak... Şarkıyı bunun için aracı olarak kullanıyor deseniz de olur.

Kelimeleri yemeden; yer, içer gibi içinin içinden şarkı söyleyişi, o arada kendini Türkçenin efsunluğuna bırakışı... Heey, hey! 

Muhterem dinliiciler! Sizi can ü gönülden selamlıyor, hürmetlerimin kabulünü rica ediyorum. Hoş sefa geldiniz.

*

Güzel konuşanları dinlemeye doyulur mu?! Barış Manço da Türkçenin şakır şakır seslerindendi. Su gibi Türkçesi vardı. O da konuşurken Türkçe olurdu.

Gariptir; hızlı ve tane tane konuşmak işte bu kadar kolay dedirtirdi.

Şimdi bağıra çağıra konuşuyoruz. 

Bu kargaşada olan Türkçeye oldu. Türkçemizin kıymetli bir taşlarından biriydi o da.

Gürbüz Azak... Denemeyi yeniden tarif eden sessiz ve derinden bir Türkçesi... Konuşurken mimikleriyle dili, üslûbu zenginleştirmesi...

Ses tonu...

Hafiften gevrek gülüşü, yüzündeki, gözlerindeki tebessümü kelimelerinin hep yanında hizalanırdı.

Şair, denemeci, hikâyeci, edebiyat tarihçisi ve yani öncelikle Besim Bey’in Kuşları’nın yazarının tez konusunu çoktan hak ettiği...

Bir gün bu köşede bu yukarıdaki Türkçecileri yazmak nasip olur ümidiyle....

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    53 ülkeden Gazze çağrısı: İnsanî yardımların erişimine derhal izin verilsin

    Liste kesinlikle açıklanmalı - Lekelenmeme hakkı yeni mi aklınıza geldi?

    Dertleri milletin zararını tazmin etmek değil

    İş dünyası 3 ana soruna çözüm bekliyor

    İmamoğlu: Bu dava çökmüştür

    'Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim'

    Fon örgütünün lideri ortaya çıkarsa piyasa o zaman rahatlar

    Listeler açıklansa kıyamet mi kopar?

    Daha nasıl bir iniş olmalı ki sert diyelim?

    Dünyaya çevrecilik dersi verirken önce Akbelen’in sesini duyun

    İHD’den süreç için 5 maddelik çağrı: Demokratikleşme ertelenmemeli

    A Mı̇llı̇ler Belçı̇ka’ya 2-1 mağlup oldu: Arda'nın golü yetmedı̇

    Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

    New York'ta bina çöktü: 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

    TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonda riskler canlı"

    Yapay zeka pazarı büyüyor: Harcamalar 2027'de 4 trilyon doları aşacak

    İrlanda Başbakanı Micheal Martin'den Ukrayna ve Gazze açıklaması

    Filistin Başbakanından COP31'de Gazze çağrısı

    İspanya'da tarihi grev: 4 milyon kişi alanlarda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Liste kesinlikle açıklanmalı - Lekelenmeme hakkı yeni mi aklınıza geldi?
    Genel

    53 ülkeden Gazze çağrısı: İnsanî yardımların erişimine derhal izin verilsin
    Genel

    İş dünyası 3 ana soruna çözüm bekliyor
    Genel

    Dertleri milletin zararını tazmin etmek değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.