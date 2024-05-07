"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

“Anayasacılık” oyunu…

Cevher İLHAN
07 Mayıs 2024, Salı
“Otoriter rejim”in Türkiye’yi her yönüyle çıkmaza itip çökerttiği vartada ateşlenip alevlendirilen “yeni anayasa” tartışmasının perde arkası daha ilk haftasında açığa çıkıyor.

Cumhurbaşkanı’nın partinin genel merkezinde ana muhalefet lideriyle yaptığı “görüşme”ye “özel anlamlar” yükleyip gereğini yapmakla görevli “iktidara iliştirilmiş medya yorumcuları”nca yapılan “yumuşama dönemi” propagandasının da gündemi saptırma amaçlı olduğu daha baştan anlaşılıyor.

Daha bir yıl öncesine kadar demokratik muhalefetin “millet ittifakı” olarak keyfi ve kural tanımaz otoriterliğe karşı uzlaşarak birlik içinde demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hâkim kılma hedefiyle belirledikleri “demokratikleşme yol haritası”na karşı “iktidar cephesi”nin “tek kişilik ucûbe yönetim”de ısrarlı olması bunun en bâriz göstergesi...

“OTORİTERLEŞME”NİN DAHA DA TAHKİMİ!

Tesbit şu ki, etkin ve katılımcı yasamayı; istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir yürütmeyi, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı ve kuvvetler ayrılığının tesis edileceği demokratik, özgürlükçü ve âdil sistem”i esas alan “anayasa değişikliği ortak önerisi” ile hukukun üstünlüğünü, yolsuzluklarla mücadelede şeffaflık ve denetimi programlayan; ekonomiden sektörel politikalara, bilimden eğitime, dış politikadan savunmaya ve güvenliğe iki bin üç yüzden fazla hedef ve projenin ortaya konulduğu “ortak politikalar mutâbakatı”nı taahhüd eden muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem”i inşa irâdesine karşı iktidardakiler “Saray rejimi”ni daha da tahkim peşinde. 

AKP-MHP’nin “tek kişilik hükûmet”in yetkilerini kısmak, antidemokratik emrivakilerini kayıtlamak, tepeden uygulamalarını denetlemek ve dengelemek bir yana, tam tersine rejimi daha da “otoriterleştirmek” için didindiği açıkça görülüyor.

Bu bakımdan, mevcut Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri berhava eden, Anayasanın “kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmüne rağmen yüksek AYM kararlarını göz göre göre uygulamayan, uyulması yine Anayasa ile taahhüt altına alınan AİHM’in “hak ihlâli kararları”nı resmen takmayan otoriter yönetimi idame peşindeki siyasetle “demokratik bir anayasa”nın yapılamayacağı ortada.

DEMOKRATİK İŞBİRLİĞİNİ ÖNLEMEK…

Ve OHAL’in sona ermesiyle yürürlükleri son bulup yargıya açılması gereken “tek imzalı” KHK’lerle bir gecede 150 kişiyi sorgusuz sualsiz, hiçbir demokratik ülkede geçerli olmayan uyduruk istihbarat jurnalleriyle, sahte ihbarlarla, önceden hazırlanan “listeler”le dayatılan hukuksuzlukları, yargısız infazla on binlerin tutuklanması zulmünü devam ettiren “otoriterlik”ten demokrasi ve özgürlüklerin çıkmayacağı meydanda.

Bu yüzden, günlerdir alây-ı vâlâ ile pompalanan “görüşme”nin akıbetsizliğiyle “yeni anayasa” ve “müzâkere” iddiasının neticede havanda su dövmenin ötesine geçmeyeceği daha baştan su yüzüne çıkıyor.  

Maksat, ülkenin yakıcı gerçek gündemini örttmek, seçimle tezâhür eden demokratik irâdeyi gölgelemek; ortalığı karıştırıp zihinleri bulandırmakla bir defa daha iktidarın oyun sahasına çektiği muhalefeti dağınıklığa itip parçalı hale getirmek, “millet ittifakı” mânâsında yeni bir demokratik işbirliği ve ittifakın oluşmasını engellemek.

Görünen o ki son seçimle “ikinci parti” durumuna düşen iktidarın devamı hesâbıyla “yeni anayasa” tuzağı kuruluyor. 

Demokratik muhalefet “yumuşama” maskeli “anayasacılık” tuzağına düşmemeli…

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaş borç batağında

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    İsrail, dünyanın tüm uyarılarına rağmen Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

    'İsrail hükümeti esirleri terk etti'

    İsrail, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı

    Hamas, ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirdi

    İsrail'in Refah'a kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

    Refah’ı boşaltmaya başladı

    İsrail’le bütün ilişkileri kesin

    Özgürlük Filosuna Güney Afrika desteği

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    AB'den "acil insani ateşkes" çağrısı: 'Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor'

    Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

    Başkan Joe Biden’a bir çağrı daha

    Gazze çocukları yıkıcı stres altında

    Filistinlilere her koldan zulüm

    İsrail’de on binler protesto yürüyüşü düzenledi

    Enflasyon asgari ücreti eritti

    ‘İsrail’le iş birliğine son verin’ demek suç mu?

    En Çok Okunanlar

    Orhan Ali YILMAZ

    “Adalet” mi, yoksa şu “Af” mı?..
    Süleyman KÖSMENE

    Âhir zaman haberleri perdelidir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette yumuşama derken...
    İbrahim Aktaşcı

    “Türkmen” gelini mi “Kürdün” gelini mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Taraf olsan da tarafgir yazma
    Ali FERŞADOĞLU

    İstişarenin gücü!
    Risale-i Nur'dan

    Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler
    Faruk ÇAKIR

    İsrafla mücadele evlerden başlasın
    Cevher İLHAN

    “Anayasacılık” oyunu…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.