Gerçek şu ki iktidardakilerce “Kürtlerin temsilcisi” payesi verilip “kurucu önder” ve “siyasallaşma mekânizması koordinatörü” statüsüyle terörist başı uhdesine verilen “süreç” ağır aksak yürüyor.

Ve “terörsüz Türkiye” paravanındaki ağır aksak yürüyen “süreç”, “terörist başı-Kandil-Saray kıskacı”nda demokratikleşmeden yoksun kotarılıyor.

Zira KCK’ye bağlı PKK terör örgütünün silah bırakıp bırakmadığı “MGK kararı”, “MİT raporu” beklenirken, Meclis’teki beş partinin imzaladığı “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu”ndaki demokratikleşme taahhütlerinin hiçbiri yerine getirilmemiş.

“Rapor”un 7. maddesindeki “demokratikleşme vaadleri”nin aksine “iktidar cephesi”nce “yargısız infaz”la belediyelere operasyonların sürmesi, sırf muhalif oldukları için gece yarısı baskınlarla seçilmiş belediye başkanlarıyla çalışanların derdest edilerek tutuklanmalarıyla yerlerine atanmışların - “yandaş kayyımlar”ın atanması, “ya AKP’ye katılırsın, ya hapse atılırsın!” şantajlı tehditleriyle “transfer” edilmeleri tam gaz devam etti, ediyor.

İKTİDARDAKİLERİN DEMOKRATİKLEŞME SAMİMİYET(SİZLİĞ)İ

Keza “rapor”da vaad edilip Meclis Başkanı’nın teminatını verdiği Anayasa Mahkemesi (AYM) ile AİHM kararlarının uygulanmamasıyla seçilmiş siyasetçilerin yıllardır mahkûmiyetleri sürüyor. Pahalılığı eleştiren bir tweeti atan vatandaşlar gözaltına alınarak cezalandırılıyor.

Basın ve ifade hürriyetine darbe üstüne darbe indiriliyor. Sırf düşüncelerini açıkladıkları için gazeteciler tutuklanıyor. Muhalfetin görüşlerini yayan kanallar peş peşe kapatılıp TMSF üzerinden “yandaşlaştırılıyor.” Sosyal medya kanalları uyduruk bahanelerle kapatılıyor.

Kısacası, Bahçeli’nin verdiği sözle ne “Ahmetler göreve geldi”, ne AYM ile AİHM’in üç “hak ihlâli kararı”na rağmen on yıldır hapis tutulan Demirtaş “yuvaya döndü” ve ne de “kayyım uygulamaları”na son verildi; tam tersine antidemokratik baskılar, haksızlıklar, hukuksuzluklar daha da yoğunlaştırılarak dayatıldı, dayatılıyor.

Esasen “süreç”te “siyasetin sopası” haline getirilen “tâlimatlı yargı”yla ana muhalefete siyasî operasyonlarla kurultaylarının iptal edilerek partiye polisle müdahalesi, Cumhurbaşkanı adayının tutuklanması, milletvekillerine sayısız fezlekelerin hazırlanması “iktidar cephesi”nin “demokratikleşme samimiyet(sizliği)ni” ele veriyor.

Kaldı ki terör kamplarında kaç teröristin barındığı, nereye gittikleri, ellerindeki silahları hangi mihraklara “teslim” ettiklerine dair en ufak bir bilgi, tek kare fotoğraf ve görüntü yok.

Gerçekten, “boşaltılan kamplardaki militanlar nereye gitti? Irak hükûmetinden bir açıklama gelmediğine göre hangi silahlarını nereye bıraktılar?” Bu sorulara tek kelime cevap verilmiyor.

SİYASÎ TEZGÂHLARA MALZEMEYLE SABOTE!

Aslında Kandil’deki “Irak PKK’sı”nın, “İran PKK’sı” PEJAK’ın, Suriye uzantısı PYD/YPG’nin “kendini feshetmediği”, on binlerce militanının “silah bırakmadığı” herkesin malumu. Bu durumda hiçbir belge ve resmi kaydı olmayan “terör örgütünün Kuzey Irak’ta 18 mağarayı boşalttığı” asparagasıyla “PKK’nın silâh bıraktığı” iddiası kuru bir propagandanın ötesine geçmiyor.

Keza “iktidar mahfillerinden PKK’nın silah bıraktığı” algı operasyonlarının aksine MİT Başkanı’nın “silah bırakmadan değil silahları taşımadan bahsedebiliriz” ifadesi, Teyit ve Tespit Komisyonu’nun hâlâ Meclis’e hiçbir bilgilendirmede bulunmaması “terör örgütünün silah bırakmadığı”nın ve “süreç”in peşinen akamete uğratıldığının itirafı.

Daha terör örgütünün “silah bıraktığı” tescillenmeden bizzat partili Cumhurbaşkanı’nca Anayasa tartışmalarının tetiklenmesi, “süreç”in yalnızca dördüncü kez adaylığıyla “tek kişilik otoriter rejim”in idamesi hesâbına Sarayın “siyasî projeleri”ne âlet edildiğinin ikrarı.

Belli ki “çerçeve yasa”ya ve “rapor”a rağmen “terörist başına konak ve sekreterya”ya indirgenen “süreç”te demokratikleşme ve hukuk devre dışı bırakılmış. Bile bile hiçbir demokratikleşme adımı atılmamış. Göz boyama “demokrasicilik oyunu” oynanıyor.

Bu yüzden demokratik reformların kasten ıskalanmasıyla millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in meşruiyetinden mahrum edilen “süreç”, siyasî katakullilere malzeme yapılmakla bir defa daha saboteyle karşı karşıya...