VAZİYET

Muhalefet belediyelerine basit “duyumlar”la gece yarısı baskınlı operasyonlar yapılırken, ortadaki onca delile, “kuvvetli şüphe”ye rağmen “fon vurgunu”nun idarî ve adlî soruşturulmasında ayak sürüyen siyasî iktidar, “dolandırıcılığı” karambola getirme peşinde.

“Sonuna kadar gideceğiz!”, “ucu nereye dokunursa dokunsun!” restlerinin aksine “çökeceğini bildiği ‘fon heyulası’ndan kısa sürede milyarlarca lira haksız kazanç sağladığından “kaçma ve delil karartma şüphesi”yle tutuklanan AKP Genel Başkan Yardımcısı bir eski Bakan “hastalığı” gerekçesiyle on dokuz gün sonra apar topar salıveriliyor, “ucu”nun iktidardakilerle “dokunan” “trilyonluk soygun”un üç hafta bile sürmüyor.

Adlî Tıp Kurumu’nun defalarca “cezâevinde kalamaz” raporunu verdiği, yirmiden fazla ilaç kullanan muhalefete mensup ağır hastaların tutuklulukları sürerken, “tedavileri için ev hapsine alınsınlar” çağrıları reddedilerek aynı hassasiyet diğer tutuklulara gösterilmiyor.

Keza son süreçte iktidar mahfilleri her fırsatta “mâsumiyet karinesi”nden, “lekelenmeme hakkı”ndan dem vuruyor. Oysa yüz binlerce oyla seçilmiş belediye başkanlarıyla yüzlerce çalışanının kelepçelenip derdest edilmeleriyle aylarca-yıllarca tutuklulukları sürüyor. Uyduruk “gizli tanıklar”ın isnadlarıyla, şantajlarla devşirilmiş “etkin pişmanlık itirafçıları”nın iftiralarıyla “yandaş medya”da “yargısız infaz”la insafsızca karalanmaları devam ediyor.

Pervasızlık o denli ki iktidardakiler, açıkça sırıtan “ikili hukuk”a, “çifte standart”la, “iktidara iliştirilmişler”e ayrı - muhalefettekilere ayrı muameleyi fütursuzca dayatıyor.

Belli ki “iktidar cephesi”, Bakan’ın ikrarıyla 1-16 Eylül arasında 442 soyguncunun -188 TIR dolusu- 401 milyarı hırsızladığı “vurgun ağı”nın üstü örterek özellikle “siyasi ayağı”nın deşifre olmamasına canhıraş çırpınıyor. Cumhurbaşkanı’nın “ummadığı kişiler var” dediği, Adalet Bakanı’nın “organize suç örgütü” ilân ettiği “büyük soygun listesi”ni açıklamaktan kaçınıyor.

Bu vaziyet, “en sağlam ortaklığın suç ortaklığı olduğu” vakıasını, “yalnız değilim, yanarsam yakarım!” tehditlerini bir defa daha sözkonusu ediyor. Ve “AKP’li Bakan’a on-yirmi kat “kazandıran” fonu tavsiye eden “siyasî büyüğü” kim?”sorusunu sorduruyor.

Özetle “vahim soygun”un etkili ciddi bir soruşturma yapılmamasıyla en üst düzeyden “milletin malına el uzatan soyana sahip çıkmayız!” sözleri bir defa daha havada kalıyor…

TESBİT

“Kırk takla atıyorlar!..”

“Soygun”daki çarpıtmalardan biri de finans bürokrasisine ancak patlamadan iki ay sonra “ilişilmesi.” Onca ikaza rağmen “vurgun”a göz yumup “yürüten” bürokratların defalarca Cumhurbaşkanı’yla, bakanlarla toplantılar yapmaları.

Bunun içindir ki İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu “Soygunu yapanlar dışarıda, haberini yapanlar içeride!” uyarısında bulunuyor. SP Genel Başkanı Arıkan, “yağmada beraber yürüyüp ıslanan iktidardakiler, soyguncuları adâlete teslim etmemek uğruna kırk takla atıyor” diye dikkat çekiyor.

DP Genel Başkanı Uysal, “Organize şebeke’ gibi tepeden tırnağa suça bulaşan iktidar, AKP’nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı ‘fon hırsızları’nı açıklamıyor, millet adına hesap sormuyor. Kurdukları yolsuz düzende suç işlerken yakalanıp kendilerini çeken kameramana saldıran kriminal tipler gibi tepki veriyorlar. Ayakkabı kutularındaki 128 milyar dolar gibi tek dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, konuşulmasın” tesbitinde bulunuyor.

Tesbit şu ki denetimler yapılmamış, mekânizmalar hırsızlığa engel olmamış, alarmlar çalınmamış. Bu yüzden “bekçi köpeği havlamıyorsa hırsız içeridedir” yorumları yapılıyor.

HAFTANIN SÖZÜ

“Kim şemsiye tuttuysa teşhir edilmeli…”

“Bugün Türkiye’nin 6.7 trilyon serveti hebâ olmuştur. Çok sayıda insandan söz ediliyor. Bu belki buzdağının görünen yüzüdür. Devletin gözetiminde vatandaşları soyanlara kim şemsiye tuttuysa liste liste teşhir edilmeli. Siyasetçi, bürokrat, iş adamı; etkili ve yetkili kim olursa olsun millete zarar veren, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan mutlaka hesap sorulmalı. Yapanın yanına kâr kalırsa bu kısır döngü devam eder…”

Hüseyin Çelik, Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı

SÖZÜN ÖZÜ

“Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe (serbest) etse, sonra zâyiat vuku bulsa kabahat kimdedir?”

Bediüzzaman