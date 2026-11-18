Halka karşı “ucu nereye dokunursa dokunsun!” deyip “asrın yolsuzluğu”nun üstünü örten “iktidar cephesi”, “soygun şebekesi”nin ifşasına açıkça direniyor.

Özellikle “ucu” iktidar mahfillerine uzanan “vurgunun siyasî ayağı”nı ifşada ayak sürüyor. Göz göre göre “organize suç örgütü”nün önünü açan finans bürokrasisine “göstermelik dokundurmak”la kalıyor.

Muhalefetin Meclis’te verdiği “soygunu araştırma komisyonu” kurulmasına dair bütün önergeleri yüksünmeden reddeden iktidar partisinin “yenilenebilir enerji” başlıklı “torba yasa teklifi”ne “tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında fıkra”yı da sokuşturma peşinde.

13. maddede “sözkonusu yatırım fonlarını tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan personelle bankaların, görevlendirdikleri kişilerin -suç teşkil eden fiiller hâriç olmak üzere- 17/9/2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar, yaptıkları işlemler nedeniyle hukukî, idarî ve mâlî sorumluluklarının doğmayacağı”nın eklenmesiyle bir nevi “sorumsuzluk” getiriyor.

“YAYGIN SOYGUN DÜZENİ”NİN KARARTILMASI

Her ne kadar “suç fiillerinin kapsam dışı” tutulacağı, “bağlantılı tasfiye ve devir işlemlerini yürüten bankaların ve görevlendirilenlerin korunduğu” ileri sürülse de dayatılan “hukukî, idarî ve mâlî sorumsuzluğun” su-i istimalinden endişe ediliyor. Bürokratların “onlarca milyonluk hisseler” aldığı vartada “ucu” “yandaşlar”a uzanan “yaygın soygun düzeni”nin karartılıp karambola getirileceği istifhamları daha derinleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı’nın bazı serbest fonlardaki uçuk “haksız kazanç”a karşı daha Eylül 2025’te “şişme” gördüğü “fon mühendisliği” uyarısını bile bile nazara almayan finans bürokrasisinin “vurgun”un patladığı güne kadarki pervâsızlığı bundan.

Zira bu çarpıklık, akamete uğrayan “çözüm süreçleri”nde İmralı’daki terörist başından Kandil’deki, Kuzey Irak terör kamplarındaki, Avrupa’daki terörist elebaşlarıyla görüştürülen “ulaklıklar”a siyasî iktidarın “koruma kanunu” kotarmasına benziyor.

Anayasayı ilga eden 12 Eylül darbecilerinin “darbe anayasası”na ekledikleri “darbe dönemi”nde “darbe konseyi” ile “darbe hükûmetleri”nde karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezaî, malî, hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemeyeceği; herhangi bir yargı merciine başvurulamayacağı”; darbe kanunlarıyla kararnamelerin, karar ve tasarruflarının anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceği” hükümlü “geçici 15. madde ‘kalkanı”nı andırıyor.

301 maden işçisinin can verdiği Soma fâciasında vatandaşı tekmeleyene bile ceza vermeyip ödüllendiren siyasî iktidarın, “soygun” soruşturmasında görevden alınan yöneticilerin ihmallerinin, SPK’dan BDDK’dan, Borsa İstanbul’a kumpasa seyirci kalan sorumlularının sorgulanması; “soygun”un patlak vermesinin üstünden iki ay geçtikten sonra ancak finans bürokrasisine “dokunulması” düşündürücü.

SİYASÎ SAİKLERLE “SOYGUNCULAR”I KORUMA!

Bundandır ki hiçbir kurumda görev almaması gereken, devlet kurumlarını denetlemekle yükümlü Cumhurbaşkanı’na bağlı DDK Başkanı’nın son güne kadar Borsa İstanbul’un da yöneticisi olması ucûbesinde “denetleyen kurumların başındakilerin denetleyeceği fonlarda yer almaları” çarpıklığı sorgulanıyor. Bu bürokratlar, “yöneticisi oldukları kurumları mı, kendi kendilerini mi, dönemlerindeki yolsuzlukları mı denetleyecek?” soruları soruluyor.

Belli ki yirmi üç yıldır “ne olursa olsun koltuktan düşmeyecekleri” algısıyla fütursuzca hareket eden, “asla hesaba çekilmeyecekleri” şımarıklığıyla pervasızlaşan iktidardakiler şokta.

Bu şokla muhalefete, bütün medyanın yığdırılıp alây-ı vâlâyla ifşa edilen gece yarısı baskınlarıyla seçilmiş belediye başkanlarını bürokratlarıyla, çalışanlarıyla kelepçelenip “yargısız infaz”la tutuklatarak her türlü iftirayı atmakla “mâsumiyet karinesi”ni, “lekelenmeme hakkı”nı yerle bir eden siyasî iktidar, şimdi de “soyguncular”ı korumada kullanılacak “yasalar”ı çıkarıyor.

Bu yüzden ifşa olanların “devede kulak” olduğu ortaya çıkan korkunç soygunun sırf iktidardakilere “ucu uzanan” “dolandırıcılığın” ortaya çıkmasına, “soygun”un sorgulanmasına siyasî saiklerle sağa sola saldırıyor! Medyaya operasyonlar devam ediyor…

Canhıraş çırpınışlarla arkadan dolanarak garabetli “kalkan yasa”da diretiyor.

Yazık ediyor…