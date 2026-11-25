Ekonomiye yüz milyarlarca dolar zararla şirketlerin battığı, firmaların konkordato ilânla iflaslarını ilân ettiği “fon soygunu ağı”nın üstünün örtülerek “vurgun”un sorumlusu bürokrasiye ve “siyasi ayağı”na dokunulmayıp zamana yaydırıldığı vartada ülkenin gerçek gündemi ıskalanıyor.

AKP iktidarında, “otoriter rejim”de öncelikle Irak’ı işgale gidecek 65 bin Amerikan askerinin silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanması için “1 Mart 2003 hükûmet tezkeresi”nin Meclis’te reddi üzerine 1 Eylül 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu “tebliği”yle Türkiye’nin 7 deniz ve 6 hava limanında ABD’nin asker ve silâh ithal, ihraç, nakil ve dağıtımı”yla Müslüman komşu Irak’ı işgali işgalcilerine destek verildi.

3 Temmuz 2004’te Süleymaniye’de conilerin Mehmetçiğin başına çuval geçirme kalleşliği kınanmadı; “çuvalcı” Amerikalı işgal komutan Türkiye’ye davet edilip “ödül madalyası” takıldı.

Yine 2004’ten itibaren Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki bazı adaları, adacıkları işgalle 21 adaya asker konuşlandırıp “Yunanlaştırması” hadsizliğine hep suskun kalındı.

“HAYDUT DEVLET!”, “ONE MİNUTE!” HAYKIRIŞLARI HAVADA KALDI

Keza Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın “Suriye kolu ” PYD/YPG’ye 50 bin TIR, iki bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmatı sevkle binlerce militanını silâhlandırıp “ordu” ve “uydu devlet” kurdurmasına seyirci kalındı.

2011’den itibaren küresel ecnebilerin politikalarıyla “kardeşim Esad”e “Esed” çarkıyla “Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini”nin tahribiyle İsrail’in Müslüman komşu Suriye’nin Golan Tepelerini işgaline, başkent Şam’ı kuşatıp bombalamasına seyirci kalındı. Ankara’dakilerin onayıyla İsrail’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na, OECD üyeliğine alınması, NATO tatbikatlarına katılımı, savaş uçaklarının Konya’da eğitimleri sağlandı.

Keza İsrail’in Gazze soykırımını sürekli “kuru kınamalar”la geçiştirilip hiçbir “yaptırım”a başvurulmadı. İsrail’le ekonomik mutabakat zabıtlarıyla, savunma sanayii işbirliğiyle kalınmadı. Yüzde bin beş yüz katlanan ticaretle İsrail savaş uçaklarının yakıtı Türkiye’den gönderildi, gönderiyor. “Ey Netanyahu!”, “Haydut devlet!” haykırışları “one minute çıkışları” daha ilk günde havada kaldı.

Tarihinde ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı Ankara’ya davet edilerek TBMM’de konuşturulup alkışlandı. Gazze’ye insanî yardım götüren Türk Bayraklı Mavi Marmara sivil yardım gemisine baskınla on vatandaşı katleden İsrailli katillerin Türkiye’de ve uluslararası mahkemelerde yargılanmalarından cayıldı.

“Ben bu makamda kaldıkça asla serbest kalmayacak!” sözünü verdiği casusluktan otuz beş sene hapis cezasıyla yargılanan Amerikalı rahip Brunson, Trump’ın “ekonominizi mahvederim!” “tehdit tweeti”yle derhal serbest bırakılıp ülkesine gönderildi.

TEHDİTLERE, ŞANTAJLARA GELİNİYOR!

Bu arada önce “NATO’nun Libya’da ne işi var!” çıkışının ardından “NATO Libyalılar için Libya’ya girmeli!” diye çark etti. “Katillerine verilmeyecek” vaadini verdiği “Kaşıkçı dosyası” katillerine teslim edildi Cumhurbaşkanı, “darbeci”, “katil” deyip “asla aynı masada oturmam!” restini çektiği Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi “kardeşim” diye kucaklayıp aynı masaya oturdu; Türkiye’deki İhvan mensuplarını sınır dışı edildi. “15 Temmuz’un finansörü, ABD’nin taşeronu” dedikleri, “yandaş medya”da “şerefsiz” manşetlerinin atıldığı BAE Emiri’yle canciğer dost olunup kucaklaştılar.

“ABD’nin hasımlarına (CAATSA) ağır ekonomik yaptırımları”, Kaan uçaklarının motorlarının verilmemesi, Türkiye’nin F 35 programından çıkarılması, “Cumhurbaşkanı ile ailesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı sürüyor.

En son “İsrail’in işgalinin meşrulaştırılması” maksatlı Trump’un “Filistin Barış Kurulu”nda yer alırken, Müslüman Yemen’e karşı Suudi Arabistan’ın yanında yer alan ve Türkiye’yi savaşta “cephe ülkesi” haline getiren “anlaşma” çıkarıldı.

Neticede, stratejiden yoksun vizyonsuzluklarla tehditlere, şantajlara teşne hale getirilen “şahsîleştirilen tavizli dış politika”yla ülkeye hep kaybettirildi, kaybettiriliyor.