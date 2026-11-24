Gerçek şu ki “iktidar cephesi”, muhalefeti tasfiye hesabıyla her türlü hukuksuzlukla, rızayla alamadığı millet irâdesini gasba yelteniyor.

Bilindiği gibi salgında muhalefet belediyeleri engellendi. On bir ili kapsayan 6 Şubat depremi bölgesinde gıda, su, ilâç, giyecek, battaniye benzeri yardımları bakanlıklarca, valiliklerce yasaklandı.

Yüz milyarlarca liralık “deprem paraları”nı harcama hesâbını vermeyen siyasî iktidar, muhalefet belediyelerinin vatandaşlara yaptıkları “yardımları” bloke etti. Kurdukları konteyner-çadır kentleri, sahra-seyyar hastanelerini, aşevlerini kapatmaya kalkıştı.

Düşük faizle kredilerini buldukları önemli projeleri yıllarca Saray’da, Çevre ve Şehir Bakanlığı’nda onaylanmayıp bekletilerek hizmetlere bariyerler konuldu, konuluyor. Belediyelerin öğrenci yurtlarına, sosyal tesislerine el konuluyor. Her gün binlerce vatandaşa yemek veren “kent lokantası” benzeri hizmet birimleri kapatıldı, kapatılıyor...

SEÇİMLE ALAMADIĞINI “ELE GEÇİRME!”

En vahimi de partili Cumhurbaşkanı’nın başta deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara “Hatay’ın hali ortada, hizmet geldi mi?” çıkışındaki gibi iktidardakilerin seçim kampanyalarında fütursuzca “partimize oy vermezseniz hiçbir hizmet gelmeyecek!” şantajını savurmaları.

Hukuksuz - kanunsuz kararnamelerle, genelgelerle muhalefet belediyelerinin ellerini-kollarını bağlamaları. Muhalefetin yüz binlerce oy farkıyla kazandığı belediyelere pervâsızca operasyonları dayatmaları.

Bu arada AKP’li belediye başkanlarının “tepeden tâlimat”la “afları” istenip istifa ettirilerek yargıdan kaçırılıp “kurtarılırken”, yıllardır savcılıklarda, Bakanlıkta bekletilen “yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesad karıştırma” dosyalarından bir tekine dahi soruşturma açılmazken, muhalefettekilere basit “duyum”larla gece yarısı baskınlarıyla derdest edilip soruşturulmaları “ikili hukuku” sürüyor. “Yargısız infaz”la aylarca-yıllarca tutuklanmalarıyla gözdağı verildi, veriliyor.

Görünen o ki “iktidar cephesi”, devlet imkânlarını, araçlarını, kanallarını hoyratça kullandığı 31 Mart 2024 mahalli seçimleri kaybetmenin travmasını atlatmaya canhıraş çırpınıyor. Seçimde Büyük Şehirlerin çoğunu, Türkiye nüfusunun yüzde 70’i kaybeden yirmi üç yıllık AKP iktidarı, seçimle alamayacağı belediyelere müdahaleyle “ele geçiriliyor!”

Daha önce partisinden istifalara karşı “en büyük hırsızlık millî irâde hırsızlığıdır, ahlâksızlığıdır. Bir milletvekili, belediye başkanı seçildiği partisinden istifa ediyorsa görevinden de istifa etmeli” tepkisiyle transferlere karşı çıkan partili Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerinden seçilmişlere parti rozeti takarak transfer ediyor!

“ROZETİ TAKMAZSAN KELEPÇE TAKARIZ!”

Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı,“kendilerinden görüşme talebi geliyor, şehrin ihtiyaçlarını, beklentilerini konuşuyoruz, karar alıyoruz” dese de, görüştüğü bir Büyükşehir Belediye Başkanının “partimden istifa edeyim ama en azından bağımsız kalayım” ricâsına “hizmetin gelmesi için partimize gelmeniz gerek” dayatması vakıayı ortaya koyuyor.

Muhalefete mensup belediye başkanları tek tek aranarak, “ulaklar - arabulucular” gönderilerek “hizmet yaptırmayız!” baskılarıyla, “ya AKP’ye katılırsın ya hapse atılırsın!”, “ya AKP rozetini takmazsan kelepçe takarız!” şantajlarıyla “teslim” alınıyorlar. Reddedenlere operasyon yapılıyor. Bütün ahlâkî değerlerler dejenere ediliyor.

31 Mart seçimlerinden bu yana bilhassa 19 Mart operasyonlarıyla 31 belediye başkanının tutuklanması, 35’nin görevden uzaklaştırılıp yerlerine “atanmışlar”dan, “yandaşlar”dan “kayyımlar”ın atanması; ayrıca CHP’den 44, YRP’den 43, İyi Parti’den 12, DEVA ve DEM’den 3’er, DP ve SP’den 2’şer, BBP’den 1, bağımsızlardan 7 olmak üzere toplam 117 Büyükşehir-il-ilçe-belde belediye başkanının AKP’ye transferi “tezgâh”ın göstergesi.

Özetle, âlây-ı vâlâyla propaganda edilen “siyasî transferler”le “ucu” iktidar mahfillerine uzanan “soygun”la yüz milyarlarca lira millet malının “transferi” karartılıyor. Sırf iktidar koltuğunda kalma, hesap vermeme uğruna gerçek gündem karambole getirilmek isteniyor.

Katakullilerin millet nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını bile bile...