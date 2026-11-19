Tam da “fon soygunu”yla milletin trilyonlarını peşkeşin tartışıldığı vartada uyduruk bahanelerle medya kanallarına operasyonlar dayatılıyor.

Başta İMC, Hayat, Flash, Eko, Haber Türk, Show, Bloomberg, Tele-1’in ardından “fon vurgunu”nun patladığı, halk nezdinde “dolandırıcılığın” sorgulandığı sırada Halk Tv’ye, ardından Sözcü Tv ile Sözcü.com.tr’ye yine sabaha karşı baskınlarıyla son iki yılda on bir kanal “susturulmuş!”

“Yüz binlerce oy farkıyla seçilen belediye başkanlarının yerine “kayyum” atanmasıyla millet irâdesi, medya kanallarına “kayyum”la vatandaşların haber alma hakkı gasbediliyor.

“Siyasetin sopası” RTÜK’ün iktidardakilerin yanlışlarını eleştiren ekranlara ağır para, yayın durdurma-kesme-karartma cezaları yetmeyince “yargısız infaz”la kanallara ve yayınlarına müdahaleyle peşinen hukuk berhava ediliyor.

“YÜZDE İKİ MEDYADAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?”

Göz göre göre Anayasanın 26. ile 28. maddelerindeki “herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu açıklama, yayma hakkı ve hürriyetinin resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber-fikir alma-verme serbestliğine, basın ve ifade hürriyeti”ne darbeyle muhalif sesler sansürleniyor.

Keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “ifade özgürlüğünün korunması”nı esas alan 10. maddesindeki “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın, ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü, haber-görüş alma-verme hürriyetini kapsar” hükmü açıkça çiğneniyor.

Özetle “Türk tipi başkanlık”ta millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in denetim yetkisi yok edildi. Meclis adına denetimle görevli Sayıştay’ın yetkileri tırpanlandı. Ve medya kanallarının ülkenin en büyük “medya holdingi tekeli” haline getirilen TMSF’ye devriyle “iktidara iliştirilerek” iktidarın propaganda borazanı yapılıyor; kamuoyu denetimi ortadan kaldırılıyor.

Bu arada “Sözcü’ye ‘kayyım atanması’nın 2016’da -on yıl önce daha televizyon kurulmadan- açılıp mahkemece beraat kararı verilen soruşturma”yla ilişkilendirilmesi; Başsavcılığın, MASAK raporlarıyla on iki yıldır yayın yapan kanalın sahibine “FETÖ/PDY üyeliğiyle terörizmin finansmanı” iması keyfiliği ise tam bir garabet!

Aslında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Yeni Yol Partisi milletvekili Sadullah Kısacık’ın “Basın özgürlüğünde kaygılıyız. 2001’de AK Parti’yi kurduğumuzda medyanın yüzde 98’i karşımızdaydı. İsteseler bizi bir kaşık suda boğarlardı ama ona rağmen Sayın Genel Başkan’ı programlarına çıkarıp sözlerine yer vermişlerdi. Şimdi medyanın yüzde 98’i elinizde, geride kalan yüzde 2’den neden korkuyorsunuz? Milletten neyi saklıyorsunuz?” tepkisi vahameti ifşa ediyor. (gazeteler, 17.11.26)

BİRLEŞİK MUHALEFETİN DEMOKRATİK İŞBİRLİĞİ

Belli ki ağır ekonomik çöküşte Türkiye’nin “fon hırsızlığı”nda köşeye sıkışan iktidar mahfilleri, gerçeklerin duyulmasından fevkalâde tedirgin. Bu yüzden medya bütünüyle iktidarın “aparatı” yapılarak karambole getirilmek isteniyor.

Son iki ayda altmışı aşan gazetecinin ifade verdiği, onlarca internet haber portalının, yüzlerce sosyal medya hesabının kapatıldığı, pahalılığı eleştiren bir tweeti atanların “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten kelepçelendiği kırılganlıkta “yandaş” olmayan medyaya el konuluyor. Doğru bilgiye ulaşma, sorgulama, eleştirme hakkına prangalar vuruluyor.

Bundadır ki oylarının gittikçe erimesiyle seçimlerde koltuğu kaybetme paniğiyle iktidardakilere methiyeler dizen “meddah medya”nın dışındaki medyayı ve muhalefeti “boğmaya” yelteniyor. Basın hürriyetine suikastla bütün medya “yandaşlaştırılıyor.”

Çare, Türkiye’yi “hibrit/melez demokrasi”den kargaşayla kaosun, darbecilerin hükmettiği Orta Afrika ülkeleri arasına düşürten, “basın özgürlüğü”nde 180 ülke arasında 163. sıraya gerileten “rey-i vahid-i istibdadın/“tek kişilik otoriter rejim”in tasfiyesiyle “demokratik parlamenter sistem”le hukukun üstünlüğünün ihyasında.

Bunun için, topyekûn birleşik muhalefetin acilen demokratik ortaklık ekseninde işbirliğiyle mücadelesi gerekiyor.