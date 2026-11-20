VAZİYET

Medya operasyonların asıl nedeninin “yüzyılın fon soygunu”nun duyulmaması, özellikle “siyasî ayağı”ndaki “iktidar yandaşları”nın milletten kaçırılması olduğu ortada.

Aslında gece yarısı Sözcü tv’ye bin polisle baskın yapan “kayyım heyeti”nin kanal yöneticilerine “tartışma programlarını yapmama, konuşmacı çağırmama” şartını koşmaları, yıllar önce beraatla sonuçlanan “mahkeme kararı”nın, “FETÖ/PDY örgüt bağlantısı”nın bahane olduğunu ortaya koyuyor.

Nitekim Bahçeli’nin "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını kanal yöneticilerine sormak, orada her akşam konuşmalarında dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" cümlesi operasyonunun amacını özetliyor.

Belli ki siyasî iktidar ekonomiye 200 milyar dolar zararla şirketlerin konkordato ilânlarına sebebiyet veren, firmaları iflasa sürükleyen, binlerce işçiyi işinden eden “fon soygun ağı”nın ifşasını istemiyor. Hırsızlık yapanı değil, hırsızlığı teşhir edeni cezalandırıyor!

Bu maksatla istibdad ve darbe dönemlerindeki gibi sandıkta kaybetmekle karşı karşıya kalan iktidardakiler, gerçeklerin üstünü örterek antidemokratik ve hukuksuzca ekranları gasbedip karartarak vicdanları susturmaya yelteniyor.

Bundandır ki “İnsan hakları ihlâlleri raporları”na göre 15 Temmuz Hadisesi bahaneli “20 Temmuz OHAL darbesi KHK’leri”yle 177’e varan medya kuruluşu; 34 televizyon, 38 radyo, 70’ten fazla gazete, dergi, haber ajansı ve matbaayla sayıları 150’yi aşan medya kuruluşuna “yargısız infaz”la el konulup TMSF’ye devriyle kapatılması gibi ifade ve basın hürriyetine darbe vuruluyor. Son yirmi ayda 11 medya kanalına kayyım atanarak “etkisiz” hale getiriliyor.

Vaziyet şu ki “siyasetin sopası” haline getirilip “sansür merkezi”ne dönüştürülen RTÜK’e “tepeden tâlimat”la iktidara methiyeler dizmeyen medyanın yüzde ikisine ceza üstüne ceza yağdırmakla “ilân kesme ambargosu”yla “teslim” alamayınca “kayyım”la siyasî iktidarın güdümüne sokuluyor...

TESBİT

“Soyguncuları neden saklıyorsunuz?”

Tesbit şu ki sandıkta alamadıkları belediyelere kayyımla çöken “iktidar cephesi”, basına baskıyla, tehditlerle “fon şebekesi”ni sıradanlaştırıp karartarak karambola getirme peşinde.

Bunun içindir ki “Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa sözüm ona büyük operasyonlar yapıyorsunuz ama milletin hazinesini soyanları kelepçeli görmedik” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, lekeli işler yapanların “lekelenmeme hakları”ndan bahsettiğine dikkat çekiyor. “Düşman muamelesiyle kameraların önünde dizip, görüntülerini servis ettirerek insanları neden lekelediniz? Üzerinde ‘gizlilik’ kararı olan soruşturmalarda, ‘gizli tanıklar’ın iftiralarını, sahte belgeleri el altından yayarak, yandaş kanallarınızda haftalarca tartıştırırken, insanların onurları hiç aklınıza gelmedi mi?" diye soruyor.

"1-16 Eylül arasında fonlar temerrüde düşmeden içeriden aldıkları tüyolarla 15 günde 401 milyar lirayı kaçırarak sırra kadem basan 440 kişilik ‘imtiyazlı organize hortumcular zümresi listesi’ neden açıklanmıyor?” sualini yeniliyor.

Keza “soygunun piyasa aktörlerinin yanısıra “siyaset ayağı”nı gündeme getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Listeyi açıklamadan kurtulamayacaksınız! Güven olmazsa piyasa toparlanmaz, ekonomi düzelmez!” uyarısını yapıyor.

Vatandaşın 100 lirasını takip eden iktidarın, milyarların kaçırılmasını takip edemediğini nazara varen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “5 milyon lira borcunu ödeyemeyeni 'vergi yüzsüzleri' diye ilan ediyorsunuz da bir gecede 5 milyarı götüren 'fon yüzsüzlerini' neden açıklamıyorsunuz? Vurguncuları neden saklıyorsunuz?” sorularını yöneltiyor.

Ve “iktidar cephesi”nden bu sorulara tek kelime cevap verilmiyor...