YAĞMUR İÇİMDE YAĞAR

Yağmur içimde yağar bazen
Şimşek içimde çakar
Gökgürültüsü içimde vurur
Bulutlarıma..
Bulutlarım içimde akar
Bulutlarım toplanır sıcak sıcak
Masmavi göklerden geriliğimde birleşir
Birlikten kuvvet doğar
Duygular damlalar gibi akar gökyüzümden
İçimden duygular akar...
Hissedişin yerini koca bir bulut kaplar
Göklerin sesini içimde mana kaplar
Manalar vurur içimin pencerelerine
Damlalar tık tık ses yaparken
Ruhum dinlenir
Toprak kokusu nefesimi açar.
İçimdedir yağmur sesi
Damla damla
İçimden akar...