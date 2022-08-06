YAĞMUR İÇİMDE YAĞAR

Yağmur içimde yağar bazen Şimşek içimde çakar Gökgürültüsü içimde vurur Bulutlarıma..

Bulutlarım içimde akar Bulutlarım toplanır sıcak sıcak Masmavi göklerden geriliğimde birleşir Birlikten kuvvet doğar Duygular damlalar gibi akar gökyüzümden İçimden duygular akar... Hissedişin yerini koca bir bulut kaplar Göklerin sesini içimde mana kaplar Manalar vurur içimin pencerelerine Damlalar tık tık ses yaparken Ruhum dinlenir Toprak kokusu nefesimi açar. İçimdedir yağmur sesi Damla damla İçimden akar...



Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.