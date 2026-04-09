3 temel madde ihlâl edildi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile mutabık kalınan 10 maddelik ateşkes önerisinin 3 temel maddesinin ihlâl edildiğini belirterek, “Bu şartlarda müzakerenin anlamı yok” dedi.

Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere süreci öncesinde üzerinde uzlaşı sağlanan maddelerin daha baştan ihlal edildiğini savundu. Kalibaf, bu durumun müzakere zeminini ortadan kaldırdığını ifade etti. Kalibaf, ihlal edildiğini öne sürdüğü maddeleri şöyle sıraladı: “Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeleri kapsayan ateşkes maddesine uyulmaması. İran hava sahasının ihlali: Fars eyaletine bağlı Lar kenti üzerinde bir insansız hava aracının düşürülmesi. İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi.” Tahran - Anka

