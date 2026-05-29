"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İsrail'in Haaretz gazetesi: Netanyahu, savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor

29 Mayıs 2026, Cuma 19:19
İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğünü yazdı.

Gazetenin manşetinde, "Bu kan dökülmesinin Başbakan'ın siyasi ve kişisel hedeflerine hizmet etmek amacıyla yapıldığından şüphelenmemek imkansızdır." ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Tek amacı karşı tarafın cesetlerini saymak olan bir savaş asla tatmin edici olmayacak bir savaştır. Gazze ve Lübnan'da savaş ne kadar çabuk sona erdirirsek, o kadar az zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde yüz binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı belirtilen haberde bunun Litani Nehri'nin kuzeyinde, Zehrani Nehri'nin güneyinde kalan bölgede "Hizbullah'a karşı sert önlemler alma planı" açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

Başbakan'ın açıklamaları ve sahadaki durumun Lübnan'da tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği aktarılan haberde, amacın "Hizbullah'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek olduğunu düşündürdüğü" kaydedildi.

Netanyahu'nun Gazze'de işgal edilen alanın yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarılması talimatı verdiği hatırlatılan haberde, "Başka bir deyişle, İsrail Başbakanı, İran'la olan savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının ve ABD Başkanı tarafından durdurulmasının ardından (Gazze ve Lübnan) iki savaşı yeniden alevlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

"İsrail ateşkese uymuyor''

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da ateşkese uymadığına işaret edilen haberde, İsrail'in her iki bölgede de çatışma alanını genişlettiği kaydedildi.

Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah'ın dron saldırılarını durdurmak ve Gazze'de Hamas'ın artan etkisini zayıflatmak bahanelerini öne sürdüğü belirtilen haberde, "Hükümet, gücünün sınırlarını kabul etmek yerine, orduya saldırıları yoğunlaştırma ve işgali derinleştirme emri vererek İsrail'in şu atasözünü somutlaştırıyor: Güçle gelmeyen, daha fazlasıyla gelir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Lübnan'a saldırıların "anlamsız ve boş yere" olduğu aktarılan haberde, bu saldırıların nereye varacağı ve ne kadar süreceğinin de bilinmediği ifade edildi.

Saldırıların sona erdirilmesi zorunluluğuna vurgu yapılan haberde, "Her geçen gün, gerekçesiz katliamların bir başka günüdür." denildi.

İsrail hükümetinin yapması gerekenlere ilişkin haberde, şunlara yer verildi:

"Çatışmaların kapsamını genişletmek yerine, daraltmalıyız; asker sayısını artırmak yerine, onları Lübnan bataklığından çekmeye başlamalıyız. Ve öldürmeye ve ölüme devam etmek yerine, İsrail ile doğrudan müzakereler yürütme arzusunu defalarca dile getiren Lübnan hükümetiyle masaya oturmalıyız."

Gazze'de yeniden artan saldırıların kötüye işaret ettiğine vurgu yapılan haberde, "İsrail'in iki yıldan fazla süren, ayrım gözetmeksizin kitlesel katliamlar ve tüm şehirlerin, köylerin, mahallelerin ve mülteci kamplarının sistematik olarak yok edilmesiyle noktalanan bir savaşta başaramadığı şey, bir başka yıkım ve katliam turunda da başarılamayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Gazze'de ateşkes kapsamında kurulan barış kurulunun görevini yerine getirmesine izin vermenin, onlara yardımcı olmanın ve İsrail ordusunu dizginlemenin zamanı geldiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

    İran'la ilgili son kararı bugün verebilir - İran: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

    Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırı hakkında Dışişleri'nden açıklama

    New Glenn roketi test sırasında patladı

    Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 kişi yaralandı

    Muğla-Marmaris'te günlük tur teknesi battı

    İsrail'in Haaretz gazetesi: Netanyahu, savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor

    Sahte güneş gözlüklerine dikkat!

    AB büyük hamlelerle yapay zeka rekabetine odaklandı

    Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    e-Duruşma sistemi için yeni hedef bölge adliye mahkemeleri

    Lübnan da İsrail saldırısı altında: Bayramın 2. günündeki saldırılarda 28 kişi daha katledildi!

    AB Komisyonu, Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi

    ESK, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak

    İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere AB’den yeni yaptırım kararları!

    İran: Bender Abbas saldırısına karşılık olarak ABD hava üssünü vurduk

    Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı: 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: 27 Mayıs darbesi kötülüğe, hainliğe cesaret vermiş bir tecrübe aslında

    İsrailli aktivist Regev, Müslüman olma gerekçelerini anlattı: 'Annem, İslam'a minnettar olduğunu itiraf etti'

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.