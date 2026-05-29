Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sermin E. idaresindeki 06 FP 360 plakalı otomobil ile Yalçın K'nin kullandığı 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sermin E. olay yerinde, Serkan E. ve Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede öldü. Yaralılar Öykü E, Yalçın K, Zeynep K, Yiğithan K, Zümra Livaze K. ile Zeynep Sahra Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. AA

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.