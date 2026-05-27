"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

DP Genel Başkanı Uysal: Kurban Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uysal, mesajında Kurban Bayramının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olduğuna dikkat çekti.

Uysal, Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şerif'lerden adalet, iyilik ve yardımlaşmaya dair çağrıları vurgulayarak ''Kurban; sadece bir ibadet değil, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür. Ancak bugün milyonlarca insan bırakın kurban kesmeyi, evine et götürmeyi bile düşünemez hale gelmiştir. Bir annenin mutfakta tencereyi kaynatma telaşı, bir babanın çocuklarının ihtiyaçları karşısındaki mahcubiyeti, gençlerin geleceğe dair kaygıları bu ülkenin en büyük imtihanlarından biri olmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Uysal'ın Bayram mesajı şu şekilde:

''Kurban Bayramı’na bir kez daha ağır bir yükün altında giriyoruz.

Yaşamanın yalnızca karnını öyle ya da böyle doyurmak kabul edildiği, iktidarın topluma reva gördüğü bu düzende evladını okula aç göndermek zorunda kalan, evladı doysun diye bir simit almaktan bile geri kalan milyonlar, bugün bayram kutlayacak.

Bir ebeveyn için, kalbinde bir insana bir cana dair zerre sevgi besleyen herkes için bir gerçek vardır bizim kültürümüzde; onlar gülerse güler, onlar doyarsa doyar insanımız.

Evladı, eşi, sevdikleri bu iktidarın ortaya çıkardığı ekonomik buhranda bir lokmaya ya da siyasi anlayışları sebebiyle özgürlüğe aç olan milyonlarca, yüz binlerce insan nasıl bayram edecek?

Evladına bayramda harçlık veremeyen ana, babalar, torunlarına harçlık veremeyen dede, nineler neyi kurban verecek?

Yirmi üç yıldır süren AKP iktidarı için sattıkları, savdıkları, alt üst ettikleri, bitirdikleri, peşkeş çektikleri için "dünümüzü çaldılar" demiştik, ancak bununla yetinmediler; arefe gecesinde heyecanından uyuyamadığımız bayramları, neşemizi çaldılar.

Sofraların bereketinin azaldığı, alın terinin karşılığının eksildiği, gençlerin umutlarını başka ülkelere emanet ettiği, emeklilerin ay sonunu değil haftayı bile çıkaramadığı bir dönemin içindeyiz. Bir yanda israfın ve gösterişin büyüdüğü, diğer yanda insanların en temel ihtiyaçlarını dahi hesap ederek yaşamak zorunda bırakıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız.

Oysa bizlere öğretilen Din; açın halinden anlamayı, yetimin başını okşamayı, kul hakkından korkmayı ve adaleti ayakta tutmayı emreder. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder” buyururken, bugün adalet duygusunun yara aldığı, hakkın güçlüye göre eğilip büküldüğü bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar yalnızca ekonomik değil; vicdani, ahlaki ve toplumsal bir yorgunluğun da içerisindedir.

Kurban; sadece bir ibadet değil, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür. Ancak bugün milyonlarca insan bırakın kurban kesmeyi, evine et götürmeyi bile düşünemez hale gelmiştir. Bir annenin mutfakta tencereyi kaynatma telaşı, bir babanın çocuklarının ihtiyaçları karşısındaki mahcubiyeti, gençlerin geleceğe dair kaygıları bu ülkenin en büyük imtihanlarından biri olmuştur.

Peygamber Efendimiz (asm) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur. Bu söz yalnızca bireylere değil, toplumun yönetimine ve vicdanına da seslenmektedir. Çünkü adaletin olmadığı yerde huzur olmaz; liyakatin olmadığı yerde güven olmaz; merhametin kaybolduğu yerde ise bereket kalmaz.

Son dönemde yaşanan kutuplaşmalar, hukuka dair tartışmalar, toplumdaki gerilim ve insanların birbirine karşı tahammülünü kaybetmesi hepimizi derinden yaralamaktadır. Oysa bayramlar; kırgınlıkların değil kardeşliğin, ayrışmanın değil birlik olmanın zamanıdır. Fakat gerçek birlik, ancak adaletle ve hakkaniyetle mümkündür.

Bu Kurban Bayramı’nın; gösterişin değil samimiyetin, hırsın değil vicdanın, korkunun değil adaletin hâkim olduğu bir Türkiye’ye vesile olmasını diliyorum. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin umudunu kaybetmediği, adaletsizliğin son bulduğu günlere kavuşmak duasıyla…

Bayramımız mübarek olsun. Rabbim bu millete huzur, adalet, bereket ve feraset nasip etsin.

Allah bu memlekete yeniden kutlayacağı bayramlar nasip etsin, Milletimiz kaybettiği neşesine kavuşsun.''

Haber Merkezi

