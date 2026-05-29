Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırı hakkında Dışişleri'nden açıklama

29 Mayıs 2026, Cuma 19:43
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğrayan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı gemide görev yapan vatandaşların durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölge için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişeler ve Türkiye'ye yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarıların, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edildiği kaydedildi.

Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarıların ilgili taraflara yinelendiği aktarılan açıklamada, Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrıların geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

