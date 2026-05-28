Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı: 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı

Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı.

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki yatılı okulda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi. Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise yaptığı açıklamada, yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydederek, "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var." ifadelerini kullandı. İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturma sonuçları açıklanana kadar halkı yangının nedeni konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmaya çağırdı. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru, ülkenin önemli şehir merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. AA

