"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı: 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı

28 Mayıs 2026, Perşembe 16:47
Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı.

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki yatılı okulda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise yaptığı açıklamada, yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydederek, "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var." ifadelerini kullandı.

İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturma sonuçları açıklanana kadar halkı yangının nedeni konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru, ülkenin önemli şehir merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan da İsrail saldırısı altında: Bayramın 2. günündeki saldırılarda 28 kişi daha katledildi!

    AB Komisyonu, Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi

    ESK, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak

    İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere AB’den yeni yaptırım kararları!

    İran: Bender Abbas saldırısına karşılık olarak ABD hava üssünü vurduk

    Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı: 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: 27 Mayıs darbesi kötülüğe, hainliğe cesaret vermiş bir tecrübe aslında

    İsrailli aktivist Regev, Müslüman olma gerekçelerini anlattı: 'Annem, İslam'a minnettar olduğunu itiraf etti'

    Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında son durum? - Benzin ve dizel araç satışlarında düşüş sürüyor

    Spor camiasından Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajları...

    Rusya'daki 'personel kıtlığı' savaş sebebiyle derinleşmeye devam ediyor

    Gazze'de yıkılan camilerin enkazında ve çadır kamplarında Bayram Namazı...

    Yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Ateşkes lafta! Netanyahu: Lübnan'da kara saldırılarını genişlettik - Terör devleti 31 kişiyi daha katletti

    DP Genel Başkanı Uysal: Kurban Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür

    "Miyop ve bürokratik bir dev"

    Artvin'de taşkın ve heyelan

    Kocaeli'de denizin bir kısmı turuncuya döndü

    Rusya-FSVTS: Hindistan'la ilave S-400 sevkiyatını görüşüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Lübnan da İsrail saldırısı altında: Bayramın 2. günündeki saldırılarda 28 kişi daha katledildi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.