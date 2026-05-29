İran'la ilgili son kararı bugün verebilir - İran: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek, İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin akıbetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır." ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, birazdan Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantıya gireceğini ve birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını aktararak, "Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gireceğim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran'daki nükleer tozun da ABD'ye teslim edileceğini kaydetti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

İran Meclis Başkanı ve ABD ile müzakere heyetinin başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Kalibaf, ülkesinin müzakere sürecinde izlediği temel ilkelere dair "Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz." diyerek ABD ile müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini ve karşı taraf sözlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Herhangi bir anlaşmanın galibi, onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanandır." değerlendirmesinde bulundu.