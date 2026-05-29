Lübnan da İsrail saldırısı altında: Bayramın 2. günündeki saldırılarda 28 kişi daha katledildi!

29 Mayıs 2026, Cuma 02:37
İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerine düzenlediği 108 saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 28 kişi şehit oldu, en az 42 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA haberlerine göre, İsrail'in şu ana kadar Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ile 9 topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin katledildiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürerken, bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı.

Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladı.

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölgenin ağır hasar aldığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde yoğun bombardıman

Saldırıların büyük bölümü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti.

Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari bina yıkıldı.

Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri öldü.

Cibşit beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocukları öldürülürken, Sur kentindeki çeşitli saldırılarda da sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Sayda'ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir aileyi hedef alan saldırıda anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi öldü.

Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi öldürüldü, 21 kişi yaralandı.

Beyrut yakınlarında konut hedef alındı

Lübnan'ın orta kesiminde yer alan Aley ilçesine bağlı Şuveyfat kentindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk olmak üzere 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Doğu Lübnan'daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesi de hava saldırılarının hedefi oldu.

Can kaybı 3 bin 324'e yükseldi

İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a yönelik sürdürdüğü geniş çaplı saldırılarda şehit edilenlerin sayısının 3 bin 324'e, yaralı sayısının ise 10 bin 27'ye yükseldiği belirtildi.

Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalini sürdürdüğü ifade edildi

AA

