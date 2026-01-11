AB’den Suriye’de siyasî diyalog çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’nin Halep kentindeki olaylara ilişkin olarak siyasi çözüm çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, yazılı açıklamasında, “AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır” ifadesini kullandı. “Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi” gerektiğini belirten Anouni, “Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur” değerlendirmesinde bulundu. AA

