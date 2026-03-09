"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: 6 kişi öldürüldü

09 Mart 2026, Pazartesi 09:21
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 6 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Washington'ın Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı teknelere yönelik saldırıları da devam ediyor.

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

AA

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

    ABD-İsrail saldırıları sonucu İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar oluştu

    ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: 6 kişi öldürüldü

    İran saldırılarını bitirme kararını Netanyahu’yla görüşüp kendisi verecek

    Yeni liderin seçilmesiyle İsrail ve ABD üslerine art arda saldırı düzenledi

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Irak'ta petrol üretimini yüzde 60 düşürdü

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım

    Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri oldu

    Kendime zor sorular: Ben kimim? Hangisiyim?

    Kaynaklar faize ve israfa gidiyor

    Türkiye İsrail’in karşısında dursun

    Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-2

    “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak"

    ABD-İsrail çetesi İran'ın petrol depolarına da saldırdı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı, kül yağdı

    Ramazan Rehberi -1: Rahmet ve merhamet zamanları

    40 yıllık çikolata devi iflas etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri oldu
    Genel

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Türkiye İsrail’in karşısında dursun
    Genel

    Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var
    Genel

    Kaynaklar faize ve israfa gidiyor
    Genel

    İran saldırılarını bitirme kararını Netanyahu’yla görüşüp kendisi verecek
    Genel

    Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.