"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI - YIL: 57

İtalya Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

10 Mart 2026, Salı 13:25
İtalya'nın batısındaki Capri Adası açıklarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Capri Adası'nın batısında yerin 414 kilometre derinliğinde yerel saatle 00.03 (TSİ 02.03) sularında 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin oldukça derin bir noktada gerçekleşmesi sebebiyle bölge üzerindeki etkisinin daha az olduğu, buna rağmen ülke genelinde hissedildiği aktarıldı.

Söz konusu sarsıntının, bu coğrafi bölge için nadir görülen bir hadise olduğu vurgulanırken, İtalya'da genellikle kaydedilen depremlere nazaran çok daha derin bir noktada yaşandığı ifade edildi.

İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hava sahamızın komşu ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

    İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

    İtalya Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

    "Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdık"

    'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 20 kat daha sert karşılık vereceğiz'

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''

    Trump’ın yalanı çöktü

    İBB davası başladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

    ABD-İsrail saldırıları sonucu İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar oluştu

    ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: 6 kişi öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"
    Genel

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı
    Genel

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!
    Genel

    Her keseden herkese gönül sofrası
    Genel

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum
    Genel

    "Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdık"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.