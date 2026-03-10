"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI - YIL: 57

İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

10 Mart 2026, Salı 09:38
İran Devrim Muhafızları Ordusu, topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'ta, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.

İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda geçiş için bekleyen gemilerin görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerin görüntülerini yayımladı.

Söz konusu görüntü, "Trump, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia ediyor... Devrim Muhafızları: Bu tankerler boğazın kenarında duruyor." ifadeleriyle servis edildi.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 20 kat daha sert karşılık vereceğiz'

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''

    Trump’ın yalanı çöktü

    İBB davası başladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

    ABD-İsrail saldırıları sonucu İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar oluştu

    ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: 6 kişi öldürüldü

    İran saldırılarını bitirme kararını Netanyahu’yla görüşüp kendisi verecek

    Yeni liderin seçilmesiyle İsrail ve ABD üslerine art arda saldırı düzenledi

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Irak'ta petrol üretimini yüzde 60 düşürdü

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"
    Genel

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Her keseden herkese gönül sofrası
    Genel

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı
    Genel

    Şanlıurfa'da iftar buluşması
    Genel

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum
    Genel

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.