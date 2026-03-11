"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Denizli-Buldan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

11 Mart 2026, Çarşamba 09:58
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

 

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA

