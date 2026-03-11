Denizli-Buldan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AA

