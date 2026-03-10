"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI

'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 20 kat daha sert karşılık vereceğiz'

10 Mart 2026, Salı 09:45
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.

Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"
İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

 

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

 

AA

