Antalya-Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Antalya'da Döşemealtı ilçe Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi. AA

