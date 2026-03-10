Şanlıurfa'da iftar buluşması

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Yeni Asya Gazetesi okuyucuları iftar sofrasında bir araya geldi.

Şanlıurfa’da, Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, 27 Şubat 2026 Cuma günü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Yeni Asya Gazetesi okuyucuları ile vakıf gönüllüleri iştirak etti.

Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Hanımlar da vakfın diğer katında oruçlarını açtı. Ailece gerçekleştirilen programda çocuklar da yer aldı; onların neşesi ve heyecanı programa ayrı bir canlılık kattı. İftarın ardından akşam namazı cemaatle eda edildi. Devamında çay ikramı eşliğinde hasbihâl edildi. Program, mescidde kılınan teravih namazı ve tesbîhat ile devam etti. Teravih namazının ardından gerçekleştirilen Risale-i Nur dersinde Mahmut Kaya Hoca “istiğfar” konulu dersi takdim etti. Program, dua ve birlik ve beraberlik temennisi ile sona erdi.

Şanlıurfa - Yeni Asya