Karamürsel’de gönüller buluştu

Kocaeli Karamürsel Çınar Eğitim Kültür ve Çevre Derneği temsilciliğinde gelenekselleşen iftar programı bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

KOCAELİ - YUNUS ALİ GÜLHAN

Fotoğraflar: SÜLEYMAN ALP ÖZCAN

Ramazan ayının manevî atmosferinde bir araya gelen katılımcılar, hem aynı sofrayı paylaştı, hem de Risale-i Nur etrafında buluşmanın huzurunu yaşadı.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Sofralardaki samimiyet ve içtenlik, Ramazan’ın paylaşma ruhunu açıkça hissettirdi. Akşam namazı sonrası programında Risale-i Nur’dan bölümler okunarak Ramazan’ın hikmeti, kulluk şuuru ve insanın acziyetini fark ederek Rabbine yönelmesi üzerinde duruldu.

Okunan bahislerde, orucun sadece bedene değil kalbe de hitap ettiği; insanı sabra, şükre ve kardeşliğe sevk ettiği ifade edildi. Program, yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasıyla devam etti. Namazların ardından yapılan ikinci dersle birlikte gün tamamlandı. Gece boyunca sükûnet ve dikkat atmosferi, Ramazan gecelerinin feyzini hissettirdi.

Programda özellikle Risale-i Nur’un ortaya koyduğu uhuvvet anlayışı üzerinde duruldu. Hanımlar da kendileri için ayrılan bölümde oruçlarını açarak programı takip etti. Böylece program, ailece katılımın sağlandığı bir bütünlük içerisinde gerçekleşti.