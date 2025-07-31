"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD, nükleer müzakere öncesi 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır

31 Temmuz 2025, Perşembe 14:51
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakere öncesi İran'ın 12 gün süren savaştaki zararlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

Erakçi batı medyasına verdiği demecinde, nükleer müzakerelere ilişkin konuştu.

Tahran yönetiminin Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlaması için tutumunu sertleştirdiğini ve yeni şartlar belirlediğine değinen Erakçi, "ABD nükleer müzakereler başlamadan önce 12 gün süren savaşın zararlarını karşılamayı kabul etmelidir." dedi.

Müzakerelerin ortasında İran'a saldırdıklarına işaret eden Erakçi, "Gelecekte bu saldırının tekrarlanmayacağına dair garanti vermeliler. Onlardan gerçek güven artırıcı adımlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran’dan sıfır zenginleştirme talep ettiği sürece herhangi bir anlaşma olmayacağının altını çizen Erakçi, "Şu anda Avrupalılarla müzakere etmek için bir sebep yok, çünkü ne yaptırımları kaldırabilirler ne de yapabilecekleri başka bir şey var. Eğer yaptırımların geri getirilmesi mekanizmasını aktif ederlerse, bu onlar için yolun sonu demektir." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırıları sonrası müzakere süreci kesilmişti

İran ile ABD müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmış ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

2015'teki nükleer anlaşma ve "tetik mekanizması"

İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar, ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.

İran, bunun üzerine bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve daha sonraki süreçte yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidinde bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak

    Tunca Nehri'nde kuraklık

    ABD, nükleer müzakere öncesi 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır

    İstanbul Silivri'de 3,5 büyüklüğünde deprem

    Kanada'nın 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı, Trump'ı rahatsız etti

    Guterres: Yardımlar sel olup akmalı

    Kanada da 'Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı; İsrail'i kınadı

    DP, CHP, YRP VE TİP komisyona katılmayı değerlendiriyor - Babacan: Komisyon ismi pozitif olmalı

    Krizlerin faturası hep işçi, memur ve çiftçiye

    İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına ABD Senatosunda rekor sayıda "evet" oyu

    ABD-California'da donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü

    69 orman yangınından 68'i kontrol altına alındı - Afyon-Hocalar'daki yangın sürüyor

    1 Ağustos itibarıyla eski ehliyetler geçersiz sayılacak, yeni ücret 7438 liraya yükselecek

    Boykot edilen Starbucks'ın küresel satışları düşmeye devam ediyor

    Avustralya'dan da Filistin Devleti'ni tanıma sinyali

    15 ülkeden tüm devletlere çağrı: 'Filistin Devleti'ni tanıma yolunda adım atın

    Avustralya'da 16 yaşından küçükler YouTube hesabı oluşturamayacak

    'Gazze'de on binlerce masum insanın ölümü tarihimizin bir parçası olacak' - 'Artık yeter!'

    Yurt genelindeki yangınlarda 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Gazze'de on binlerce masum insanın ölümü tarihimizin bir parçası olacak' - 'Artık yeter!'
    Genel

    15 ülkeden tüm devletlere çağrı: 'Filistin Devleti'ni tanıma yolunda adım atın
    Genel

    Avustralya'dan da Filistin Devleti'ni tanıma sinyali
    Genel

    İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına ABD Senatosunda rekor sayıda "evet" oyu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    DP, CHP, YRP VE TİP komisyona katılmayı değerlendiriyor - Babacan: Komisyon ismi pozitif olmalı
    Genel

    Krizlerin faturası hep işçi, memur ve çiftçiye
    Genel

    Kanada'nın 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı, Trump'ı rahatsız etti
    Genel

    Avustralya'da 16 yaşından küçükler YouTube hesabı oluşturamayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.