Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, bu turda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İstanbul'daki 4-2'lik maçın Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan rövanşının 12. dakikasında Kevin, 45+2'de Elias'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giden Ukrayna ekibi, mücadeleyi bu skorla kazanarak UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam etti.

İkinci yarıya Demir Ege Tıknaz-Amir Hadziahmetovic değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, kalan dakikalarda turu getirecek golleri bulamayınca organizasyondan elendi.

Sezon parlak başlamadı

2025-26 sezonun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı iki maçta da varlık gösteremedi.

İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde

Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi 3. turundan organizasyona katılacak siyah-beyazlı ekip bu turda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla play-offlara kalmak için mücadele edecek.

St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi ilk turunda Litvanya ekibi Hegelmann Litauen'i, 2. turunda ise Estonya'nın Kalju'yu eleyerek 3. tura yükseldi.

Shakhtar Donetsk yine yenilmedi

Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.

Ukrayna takımlarına karşı üstünlük sağlayamıyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ve Shakhtar Donetsk ile 2'şer kez olmak üzere toplam 16 kez karşılaştı.

"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 36 gol gördü.

Avrupa'da yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.

Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında St. Patrick's, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Estonya ekibi Kalju ile deplasmanda karşılaştı.

Kalju, 43. dakikada Ivans Patrikejevs ve 49. dakikada Mattias Mannilaan'ın attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk ekip, 90+1. dakikada Joseph Redmond'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Karşılaşmanın 93. dakikasında sahneye çıkan Jake Mulraney, takımına 2-2'lik beraberliği getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı. İlk maçtaki galibiyetin avantajıyla rakibini geçmeyi başaran St. Patrick's, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, bu sonucun ardından Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşti.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Ole Gunnar Solskjaer: Görevime devam ediyorum.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, görevine devam edeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, istifa etmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi." ifadelerini kullandı.

Arda Turan: Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum

Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş'a başarılar dileyerek "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." diye konuştu.

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip." değerlendirmesinde bulundu.