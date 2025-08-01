'İhracat pazarlarını kaybediyoruz'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu belirterek, kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınmasını talep etti.

Hürriyet’ten Sefer Levent’e konuşan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden istihdam açısından çok önemli olan başta tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı ve mobilya olmak üzere, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Çok büyük emeklerle ulaştığımız ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesi yaşıyoruz. Girdi maliyetlerimizden dolayı rekabet gücümüzü kaybediyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.