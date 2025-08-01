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Her birinin ayrı bir yürek burkan hikâyesi var - Gazze'de katledilen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimleri yayınlandı

01 Ağustos 2025, Cuma 10:50
The Washington Post gazetesi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimlerinin bazılarını gazete sayfasına taşıdı ve internet sitesinde ise isim listesinin tamamını yayınladı.

The Washington Post gazetesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında katledilerek şehit edilen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimlerinin bazılarını gazete sayfasına taşıdı ve internet sitesinde ise isim listesinin tamamını yayınlayarak çocukların fotoğraflarını ve hikayelerini paylaştı.

The Washington Post'un internet sitesinde, X hesabında ve gazetesinde Gazze'de şehit edilen 60 bin kişi içerisindeki çocukların isimleri anıldı.

Saldırılarda öldürülen bazı çocukların fotoğrafları ve onlara dair kısa açıklamaların yer verildiği listenin site versiyonunda, ilk doğum gününü kutlayamadan 70 günlükken şehit olan Sannd Abu al-Shaer ile büyüdüğünde çocuk doktoru olmanın hayalini kuran 5 yaşındaki ağabeyi Tariq Abu al-Shaer'in fotoğraf ve hikayelerine yer verildi.

Sitedeki listede isimleri yer alan çocuklardan 900'ünden fazlasının ilk doğum gününü kutlayamadan öldürüldüğü belirtilirken okuyucu, listenin ortasına bile ulaşamadan "Bu noktaya kadar verilen isimler, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocukların yüzde 1'inden daha azını temsil etmektedir." uyarısı görüldü.

5 yaşındaki Hind Rajab ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamada'nın isimlerinin bulunduğu listede iki çocuğun ve aile üyelerinin İsrail tarafından öldürülme anları şöyle anlatıldı:

"Hind son saatlerini, altı akrabasının cesetleriyle çevrili, kurşunlarla dolu bir arabada sıkışıp kalarak ve umutsuzca yardım çağrıları yaparak geçirdi. Üç saat boyunca bir Kızılay operatörü hatta kaldı, Kur'an okudu ve bir İsrail tankı araca yaklaşırken onu teselli etti. 'Gelin beni alın, çabuk,' diye yalvardı. On iki gün sonra Hind ölü bulundu.

Hind'in kuzeni Layan, Hind dışında arabada hayatta kalan son kişiydi. Layan son telefon görüşmesinde acil durum operatörüne 'Bize ateş ediyorlar. Tank yanımda.' Saniyeler sonra, iki el ateş halinde düzinelerce silah sesi duyuldu."

2023 Ekim'den bu yana şehit edilen 18 yaşından küçük Gazzeli çocukların grafiklerinin verildiği haberde, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü ve ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazetenin X paylaşımlarında ise 18 paylaşıma yer verilen bir dizi oluşturuldu. Bu dizinin sonunda buradaki isimlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sadece 180 çocuğun isimlerinin olduğu belirtildi.

AA

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